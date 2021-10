Ballottaggio a Desio: al termine della prima giornata ha votato il 35,72 per cento degli elettori

Elezioni comunali

Rispetto al primo turno alle urne il 4 per cento in meno degli aventi diritto, lunedì 18 ottobre seggi aperti dalle 7 alle 15

Ballottaggio a Desio: al termine della prima giornata ha votato il 35,72 degli elettori aventi diritto. La sfida è tra Simone Gargiulo, sostenuto dalla Lista Civica Per Desio, Lega e Fratelli d'Italia, e Jennifer Moro con la coalizione composta dal Partito democratico, Desio Viva, Desio Libera e La Sinistra per Desio. Gargiulo si è presentato al ballottaggio in vantaggio avendo ottenuto al primo turno 6353 voti (il 39,91 per cento), mentre Moro ha ottenuto 5843 voti (il 36,71 per cento). Sono 510 i voti di differenza.

Affluenza alle 23, ha votato il 35,72 per cento

Ballottaggio a Desio: se al rilievo del dato, previsto per le 23, la percentuale dei votanti è del 35,72, al primo turno, al termine della prima giornata di voto per il rinnovo del sindaco, aveva votato il 39,80 per cento degli aventi diritto. C'è stato un lieve calo, come era stato previsto anche alla vigilia dell'appuntamento elettorale. Per quel che riguarda gli altri rilievi della giornata, alle 12 aveva votato il 10,33 per cento (al primo turno i votanti erano stati l'11,85 per cento), mentre alle 19 il rilievo dava il 30,04 per cento (contro il 33,77 per cento del primo turno). Domani seggi aperti dalle 7 alle 15, poi lo spoglio delle schede e la proclamazione del nuovo sindaco. Al primo turno si sono recati alle urne il 49,2 per cento degli elettori desiani, meno della metà.

Ballottaggio a Desio: i candidati sindaco hanno votato

Nella giornata di domenica hanno votato anche i candidati alla carica di sindaco. Simone Gargiulo si è recato alle urne poco prima di mezzogiorno.

Jennifer Moro, invece, ha votato nel pomeriggio. "Ho fatto e abbiamo fatto come coalizione di Centrosinistra la nostra parte. A questo punto attendiamo molto serenamente il voto della città di Desio", le parole della candidata sindaca.