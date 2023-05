Ballottaggio a Nova Milanese: alleanza tra Maggi e Romano. Apparentamento tra la lista civica del professore e la coalizione di Centrodestra per battere Pagani

Alleanza tra Maggi e Pagani

"Dopo tanti anni torna a ricomporsi il Centrodestra, sono soddisfatto". Non nasconde la propria soddisfazione Andrea Romano, che ieri mattina, domenica, insieme a Elena Maggi, si è recato in Comune per ufficializzare l’apparentamento tra la candidata di Centrodestra e la sua lista Noi con Andrea Romano".

Si riparte da zero a zero

Apparentamento che rischia di cambiare le carte in tavola perché la somma ottenuta dai due al primo turno (41,97 per cento e 8,64 per cento) supera, anche se di poco, quanto ha ottenuto il sindaco uscente Fabrizio Pagani (49,39 per cento). Ma il calcolo non è affatto automatico perché dipenderà da quanti elettori novesi della propria area i candidati sindaco riusciranno a richiamare domenica e lunedì alle urne per il ballottaggio. Si riparte dunque da zero a zero, per usare un gergo sportivo.

Se vince il Centrodestra Romano farà il vicesindaco

Di certo c’è che, in caso di vittoria del Centrodestra, a Romano spetterà la poltrona di vicesindaco.

"Trovare un accordo è stato piuttosto facile. Ci sono voluti i tempi tecnici, ma su tanti contenuti c’era sintonia e questo ci ha favorito – sottolinea Romano – Dopo tanti anni la famiglia del Centrodestra si ricompone. L’ultima volta era stata quando ricoprivo il ruolo di assessore, oltre venti anni fa".

L'accordo

A fare eco è Maggi:

"Già prima delle elezioni avevamo avviato alcuni colloqui, per cui chiedere l’apparentamento è stato abbastanza naturale – afferma la candidata del Centrodestra – Ci siamo recati in Comune domenica perché sabato mancava il segretario comunale, ma tutte le forze hanno iniziato a confrontarsi e domenica eravamo presenti insieme con i nostri gazebo".

Ora tocca agli elettori

Si riparte da capo:

"Credo si parta dalla pari, ce la giochiamo totalmente – commenta Maggi – L’obiettivo ora è convincere tutti coloro che si sono presentati al primo turno ad andare a votare, ma anche e soprattutto coloro che non si sono presentati. Penso che il fatto di non andare a votare sia interpretabile come un segno di protesta e di insoddisfazione dell’operato dell’Amministrazione: recarsi alle urne e votare per noi può rappresentare una svolta epocale".

Domani il faccia a faccia

Domani sera, martedì 23 maggio, appuntamento con i due candidati sindaco al ballottaggio per il faccia a faccia del Giornale di Desio all'auditorium parrocchiale in via Giussani alle 20.45.