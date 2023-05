A Nova Milanese faccia a faccia in vista del ballottaggio. Martedì 23 maggio alle 20,45 nell'auditorium del centro parrocchiale il Giornale di Desio organizza un confronto pubblico tra i candidati sindaco

Faccia a faccia tra i candidati sindaco

A Nova Milanese la partita per le Amministrative è ancora aperta. In attesa del secondo turno delle elezioni Amministrative che riporteranno i cittadini alle urne il 28 e 29 maggio, il Giornale di Desio organizza un faccia a faccia tra i due candidati sindaco in vista del ballottaggio. L'incontro pubblico sarà martedì 23 maggio alle 20,45 nell'auditorium del Centro parrocchiale di via Giussani 3.

Sfida tra Elena Maggi (Centrodestra) e Fabrizio Pagani (Centrosinistra)

Al faccia a faccia interverranno il candidato sindaco del Centrodestra Elena Maggi (sostenuta da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia) e il candidato sindaco del Centrosinistra, Fabrizio Pagani (sostenuto da Partito Democratico e liste civiche Vivere Nova, Nova Oggi Domani, Cuore a sinistra per Nova). L'ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare: sarà un'occasione per mettere a confronto idee, proposte e programmi per la città dei due aspiranti alla poltrona di primo cittadino