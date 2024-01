Besana, è Paolo Gasparetti il candidato sindaco del centrosinistra

A Besana il centrosinistra punta su un volto civico per le Amministrative 2024: è Paolo Gasparetti il candidato sindaco. Ieri, sabato 20 gennaio, la presentazione ufficiale. A sostenerlo la sezione cittadina del Partito Democratico e la neonata civica Besana per Tutti.

Dalla Polisportiva al Comune

Sessantadue anni, sposato, papà di un ragazzo, nato e cresciuto a Inzago, nel 2005 si trasferisce con la famiglia a Besana. Una lunga carriera nel settore bancario, è prossimo alla pensione. In caso di vittoria alle urne contro l'avversario del centrodestra, il primo cittadino in carica Emanuele Pozzoli, farà quindi il sindaco a tempo pieno. Gasparetti non ha nessuna esperienza politica alle spalle; si è impegnato invece molto nel sociale e da dodici anni collabora con la Polisportiva Besanese, della quale è stato anche vicepresindente. Oggi allena una squadra di basket e porta avanti il progetto di inclusione sportiva "Sport insieme" che coinvolge quindici ragazzi diversamente abili. Quest'estate è entrato nel gruppo di cittadini che, giorno dopo giorno, ha dato vita alla civica "Besana per Tutti" che alle urne si presenterà con l'architeto Susanna Citterio come capolista.

"Lavorerò per una città vivace, accogliente, integrata nel terriorio, con una comunità unita e collaborativa", ha garantito sabato, meritandosi l'applauso dei tanti tra compagni di avventura e sostenitori giunti al Centro San Clemente di Cazzano per la presentazione.

Il sostegno del Partito Democratico

Al fianco di Paolo Gasparetti, come detto, anche la sezione cittadina del Partito Democratico. L'attuale consigliere comunale Giovanna Tettamanzi guiderà la lista. Un sostegno convinto, "senza tentennamenti" ha garantito il segretario dem Elio Sanvito che ha ricevuto i complimenti degli alleati di "Besana per Tutti" per la scelta coraggiosa di presentarsi agli elettori con un volto civico.

"Con l'amico Paolo offriamo un'alternativa a chi, con tanta sicumera, governa Besana da cinque anni", la stoccata al centrodestra.

Besana per Tutti e Pd sono quindi i protagonisti della coalizione. Ma non è detto che altre liste si aggiungano. "Siamo aperti a ulteriori collaborazioni", ha annunciato la capolista dem Tettamanzi.

Il servizio completo sul numero del Giornale di Carate in edicola martedì 23 gennaio.