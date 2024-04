Biblioteca e sovrappasso, "che fine hanno fatto?"

Che fine hanno fatto, dopo i grandi proclami, la nuova biblioteca e l’attraversamento ciclopedonale per il superamento della ferrovia? Lo ha chiesto all'ultima seduta del Consiglio comunale di Cesano Maderno Cristiano Crippa (Con Bosio per Cesano).

Biblioteca e sovrappasso, in Aula la polemica

"Per la nuova biblioteca, di cui ad oggi non si conosce ancora il cronoprogramma dei lavori, questa Amministrazione ha ritenuto opportuno accantonare risorse per l’acquisto degli arredi. Ma perché farlo se non si conosce la data dell’inizio lavori?". Per il consigliere sarebbe stato più opportuno "investire nella cura della città, che ha un urgente bisogno di essere messa sotto i ferri".

Per quanto riguarda il tanto atteso attraversamento ciclopedonale di corso Libertà, invece, Crippa ha punzecchiato la maggioranza lamentando un "ingiustificato ritardo": "Vi ricordate quando in campagna elettorale alcuni consiglieri che oggi siedono sui banchi della maggioranza distribuivano un volantino che prometteva il superamento della linea ferroviaria? E’ passato più di un anno dall’ultima tragedia sui binari e dall’annuncio, ripreso anche in Tv da Striscia la Notizia, di un fondo per realizzare un’opera per rendere sicuro l’attraversamento dei binari. Spero, anzi, i cesanesi sperano, che non aspetterete il periodo pre elettorale del 2027 per tagliare il nastro perché quella zona doveva essere messa in sicurezza già molti anni fa".

La risposta in Aula di assessore e sindaco

Dall’assessore ai Lavori pubblici, Manuel Tarraso, la rassicurazione: "Eravamo convintamente fermi all’ex stazione quando dicevamo ai cittadini che era necessario superare la barriera del passaggio a livello e ne siamo fermamente convinti anche oggi. A breve chiuderemo il protocollo di intesa con Ferrovienord che ci consentirà di procedere con la progettazione, la gara d’appalto e l’avvio dei lavori per i quali sono stati stanziati 2 milioni e 250mila euro. Consapevoli che i percorsi amministrativi necessitano di diversi anni per arrivare a compimento, soprattutto se prevedono il coinvolgimento di enti sovracomunali, siamo fiduciosi di arrivare entro la fine di questo mandato elettorale a inaugurare l’opera".

E per la biblioteca civica in via Solferino è stato il sindaco Gianpiero Bocca a spiegare che: «Stiamo per chiudere, finalmente, l’annosa questione. Avremo a breve delle novità che non essendo ancora formalizzate non anticipo questa sera».