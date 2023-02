Pericolo al passaggio a livello: a Cesano Maderno arriva Capitan Ventosa

Settanta persone all'anno vengono investite dai treni in Italia nei passaggi a livello. Con questa premessa Capitan Ventosa di Striscia la Notizia è stato a Cesano Maderno per vedere da vicino cosa succede ogni giorno. E per cercare di risolvere il problema. O almeno provarci.

Pericolo al passaggio a livello

L'inviato del Tg satirico di Mediaset è stato in città, al passaggio a livello di corso Libertà, pochi dopo il tragico investimento di un 92enne cesanese, colpito da un treno diretto in stazione nel pomeriggio di martedì 24 gennaio.

Frotte di studenti attraversano i binari

Il servizio è andato in onda ieri sera, giovedì 23 febbraio 2023. La telecamera di Striscia la Notizia, appostata in corso Libertà di buon mattino, dalle 7.30, ha ripreso frotte di studenti attraversare a passaggio a livello chiuso e poi tanti adulti, compreso anche un nonno con la nipotina. C'è anche chi passa sotto alle sbarre chiuse con la bicicletta. Tutti incuranti del pericolo a cui si espongono. Immagini che chi vive Cesano è abituato, purtroppo, a vedere ogni giorno.

"I tempi di attesa non giustificano gli attraversamenti"

"La sensazione percepita è che attraversare sembra normale - spiega Capitan Ventosa ai telespettatori - C'è da dire che il passaggio a livello a volte rimane abbassato per quindici o venti minuti ma questo non giustifica un comportamento del genere". L'inviato di Striscia ha dato la buona notizia del sottopasso o sovrappasso che l'Amministrazione comunale si è impegnata a realizzare per rendere sicuro l'attraversamento dei pedoni. Nell'attesa, la raccomandazione di Capitan Ventosa, che nei giorni scorsi è stato anche a Triuggio, è: "Non attraversate i binari a sbarre chiuse".