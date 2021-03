Bilancio previsionale 2021 a Usmate: nessun aumento di tasse e tariffe

Nessun aumento per tasse e tariffe, la conferma di tutti i servizi attualmente garantiti alla

cittadinanza. Sono i pilastri su cui poggia il Bilancio previsionale 2021 approvato lunedì sera dal

Consiglio Comunale di Usmate Velate.

Bilancio previsionale 2021 a Usmate: esenzione Irpef per i redditi fino a 15mila euro

“In un periodo di estrema incertezza economica, con uno scenario di crisi che ha colpito tutta la

cittadinanza, il Comune mostra senso di responsabilità nei confronti della comunità evitando in

ogni modo di gravare economicamente sui cittadini ed anzi confermando tutte le agevolazioni per

le fasce di popolazione maggiormente in difficoltà – assicura Marcello Ripamonti, assessore con

delega al Bilancio – Penso in particolare all’esenzione Irpef per redditi fino a 15mila euro,

un’agevolazione che ha pochi eguali nei Comuni limitrofi. Il Bilancio approvato prevede anche nei

prossimi mesi una gestione oculata e razionale delle risorse per esser pronti ad intervenire in ogni

modo in virtù degli effetti che questa crisi potrà presentare nel corso dell’anno. Tuttavia anche per

l’anno in corso il Comune riuscirà a garantire tutti i servizi alla popolazione, auspicando che grazie alla ripresa economica anche i contributi legati alla pandemia possano ridursi. Un risultato

tutt’altro che scontato, considerato il serbatoio economico comunque limitato a nostra

disposizione”.

Tasse invariate

Invariate rispetto al 2020 le quote relative a Imu e Irpef. Questo significa che viene confermato il dimezzamento delle aliquote IMU per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto

passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore-figlio; figlio-genitore) che la

utilizzano come abitazione principale. Al tempo stesso viene nuovamente garantita l’esenzione

Irpef Comunale per tutti i redditi fino a 15.000 euro

Per quanto riguarda la Tari, le tariffe verranno fissate entro giugno. Il pagamento verrà richiesto a

settembre e dicembre, come già avvenuto lo scorso anno, garantendo così alle imprese del

territorio una tempistica che possa agevolarle dal punto di vista economico.

Spese

Garantiti tutti i servizi già attivi nel 2020: confermati gli stanziamenti per Scuola

(650mila euro), Manutenzioni ordinarie (540mila euro) e circa 525mila euro di trasferimenti

all’Azienda speciale consortile Offertasociale per l’erogazione di servizi a favore dell’utenza. Il

Comune si impegnerà inoltre all’utilizzo immediato di 140mila euro provenienti da contributi –

correlati alla situazione pandemica – erogati dallo Stato e non utilizzati nel 2020.

E investimenti

La vendita di un terreno di proprietà comunale situato in area San Rocco porterà nelle casse

comunali 820.000 euro. Gran parte di queste risorse, unitamente ad alcuni contributi che

arriveranno dallo Stato, verranno investiti sulle strade, sulla mobilità dolce e sulla viabilità. Per questi tre ambiti, nel 2021 si prevede un investimento complessivo di circa 1 milione di euro per

lavori che verranno realizzati entro il 2022. Nell’ambito degli investimenti, rientra la manutenzione

straordinaria in tutti gli edifici scolastici, già interessati negli ultimi anni da importanti lavori di

riqualificazione ed efficientamento.