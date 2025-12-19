Bitumificio Pedemontana, Bono all’attacco: “Dal Pd un modo pericoloso di fare informazione che genera allarme sociale”

Un fiume in piena. Il sindaco di Arcore Maurizio Bono e l’assessore Luca Travascio rassicurano i cittadini arcoresi, in particolare i residenti di Bernate: “Niente asfalto e nessuna produzione di catrame, ma solo cemento e misto cemento. E temporaneamente”.

Bono e Travascio ieri pomeriggio, giovedì 18 dicembre 2025, hanno organizzato una conferenza stampa in municipio, ad Arcore, per illustrare la risposta fornita sempre nella giornata di ieri al consigliere del Pd Michele Calloni. L’esponente dem, ricordiamo, aveva interrogato il sindaco alla vigilia della festa dell’Immacolata chiedendo lumi sulla realizzazione di un impianto di betonaggio a Bernate, accanto alla futura autostrada. Un rischio che era paventato non solo nell’interrogazione ma anche sui Social con riferimenti espliciti a quell’impianto di betonaggio la cui prospettiva, anni fa, sollevò barricate popolare.

“Perchè il sindaco non ha avvisato gli arcoresi?”

“Grazie alla Destra Arcore avrà il suo impianto di Betonaggio? – avevano scritto gli esponenti del Pd sui Social – Parrebbe proprio di sì. L’impianto che nel 2011 era uscito dalla finestra sembra destinato a rientrare a breve dalla porta principale? Abbiamo infatti appreso che, nell’ambito della cantierizzazione della tratta C di Pedemontana, sarebbe prevista la realizzazione di un impianto di betonaggio per la produzione di calcestruzzo su un’area situata al termine di via San Giacomo e non lontano dal centro abitato”.

Sindaco invaso di telefonate

“Sono due settimane che continuo a rispondere a telefonate da parte dei cittadini di Bernate, allarmati da quanto sostenuto sui Social da parte del Pd – ha esordito Bono – Abbiamo risposto a Calloni ma abbiamo voluto organizzare una conferenza stampa innanzitutto per fare chiarezza sulla vicenda e per tranquillizzare la cittadinanza”.

“A Bernate verrà realizzato un cantiere che produrrà solo cemento e misto cementato”

“Pedemontana ci ha rassicurato che nel cantiere di Bernate verrà prodotto solamente cemento o misto cementato, non catrame – ha sottolinato Luca Travascio – Spostare l’impianto sarebbe impossibile considerato che Pedemontana può intervenire solo su aree già oggetto di esproprio definitivo o temporaneo, come quello che interessa l’area sulla quale l’impianto del cemento sorgerà. Aggiungo che ad oggi tutte le nostre richieste avanzate a Pedemontana hanno sempre trovato positivo riscontro. E il nostro dialogo con loro è praticamente quasi quotidiano. Per esempio abbiamo trovato una soluzione alle criticità di via Varisco, abbiamo ottenuto una vasca di contenimento delle acque per via di un reticolo minore che non era stato mappato. L’impianto che sorgerà accanto a Pedemontana sarà temporaneo e circondato da una duna alta tre metri che fungerà da barriera fono assorbente. Inoltre verrà anche creata una barriera, lungo via Gilera, che possa mitigare la vista dell’impianto. Un accorgimento che andrà a favore dei residenti dell’area di via Pastore. Concludo con un altro esempio sulla presenza delle piste di cantiere che noi, ripeto noi, abbiamo chiesto e ottenuto”.

“Non è vero che non abbiamo mai comunicato la presenza del cantiere”

Durissimo l’affondo del sindaco al Pd.

“Io ribadisco che che non è vero che non abbiamo mai comunicato la presenza del cantiere, tant’è che a dirlo non sono solamente io ma anche l’esponente arcorese di Sinistra Italiana Roberto Sala che di certo non ha alcuna attinenza politica con l’attuale Amministrazione comunale – ha sottolineato Bono – Proprio Sala, con un post su Facebook, aveva ammesso che “l’impianto figura nelle carte fin all’origine del progetto esecutivo e le tavole sono state addirittura presentate nell’assemblea coi cittadini a Bernate nello scorso dicembre”. Caro consigliere Calloni noi non abbiamo mai nascosto nulla agli arcoresi, anzi l’origine di questo cantiere risale ad una quindicina di anni fa… “.

“Nessun pericolo ambientale e sulla salute degli arcoresi”

Bono ha anche voluto rassicurare gli arcoresi sul fatto che non ci saranno pericoli sulla salute pubblica.

“Lo scempio di Pedemontana forse andava fermato prima, è tardi lamentarsi oggi di un’opera che forse si aveva il tempo di bloccare se si fosse intervenuti prima, magari nei dieci anni di legislatura precedenti ai miei – ha continuato Bono – Sul nuovo impianto di realizzazione del cemento posso dire che i lavori sono limitati al cantiere di Pedemontana e non verrà realizzato catrame, come prevedeva, invece, l’impianto di betonaggio che più volte è stato richiamato dagli esponenti del Pd con tanto di post e like sui Social. Aggiungo che questi impianti di produzione di calcestruzzo verranno realizzati anche a Bovisio Masciago, Macherio, Biassono, Lesmo, Arcore e Vimercate. Sui pericoli sulla salute paventati dal Pd posso aggiungere che il progetto ha ottenuto la valutazione positiva di compatibilità ambientale e sanitaria e questo significa che la produzione è sottoposta a stringenti prescrizioni sanitarie e ambientali. “.

“Dal Pd procurato allarme e informazioni non veritiere”