Bonifica e messa in sicurezza, al via il recupero della ex Pozzi a Carate

Lo smaltimento dell’amianto e la messa in sicurezza dell’intero comparto produttivo dell’ex fabbrica meccano-tessile «Pozzi» ad Agliate, frazione di Carate Brianza, rappresentano ufficialmente il primo passo per il recupero dell’area di via Cavour dismessa da ormai sedici anni.

Ordinanza del sindaco di Carate Brianza

Il sindaco Luca Veggian ha firmato l’ordinanza che impone con urgenza alla proprietà - la società «Gecap Immobiliare» che fa capo a Peppino Crippa, fondatore e presidente della «Brianza Plastica» - la rimozione di tutte le parti di copertura in cemento amianto presenti sugli immobili e il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’intera area sulla quale sorgono i circa 45 mila metri cubi di capannoni industriali chiusi nel 2007.

Il provvedimento sindacale ha fatto seguito al sopralluogo effettuato a inizio settimana all’interno dei fabbricati che ospitavano le storiche officine, dove è stata accertata la presenza di lastre di amianto sul tetto di due edifici dell’ex ditta Pozzi di Carate Brianza oltre allo stato di degrado di alcuni manufatti abbandonati considerati a rischio anche di cedimento e crollo.

I lavori di bonifica in via Cavour dovranno essere effettuati a cura di operatori economici specializzati in bonifiche ambientali.

Si partirà, dunque, con la rimozione delle lastre di amianto e con la pulizia dell’area per arrivare, in un secondo tempo, alla demolizione di quel che resta degli immobili presenti all’interno del perimetro dell’ex Pozzi.

Ad Agliate sorgerà una Rsa per anziani

Un intervento che consentirà poi, di fatto, di dare il via al vero e proprio Piano di recupero inserito nella nuova variante al Pgt e, prima ancora, agli accertamenti che i tecnici di Arpa dovranno condurre all’interno dell’area per la caratterizzazione del sito che, come annunciato, verrà completamente raso al suolo. Sulle ceneri dell’ex officina meccano-tessile di Agliate sarebbe previsto l’insediamento di una nuova Rsa per l’assistenza agli anziani.