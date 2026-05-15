Sembra diradarsi la nebbia sopra la nebulosa fase politica che Arcore sta attraversando ormai da alcune settimane, dopo che l’Amministrazione comunale del sindaco Maurizio Bono è andata sotto in Consiglio comunale in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo 2025.

Bono vara la nuova Giunta e si lascia la crisi alle spalle

Una crisi dunque che si è ricomposta, dal momento che il primo cittadino ha trovato l’accordo con la sua squadra, procedendo con un rimpasto di Giunta. Ad annunciarlo è stato direttamente il sindaco:

“In queste settimane il Comune di Arcore ha attraversato una fase politica complessa e impegnativa, che ha richiesto responsabilità, determinazione e grande equilibrio istituzionale – ha spiegato Bono – Il confronto sviluppatosi all’interno della maggioranza, anche nei momenti più delicati, ha portato a un esito chiaro: il ritiro della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, grazie al pieno ristabilirsi del rapporto fiduciario e programmatico tra le forze che sostengono l’Amministrazione. È stato un lavoro duro, serio e profondamente corale, affrontato senza mai perdere di vista un solo obiettivo: l’interesse della città di Arcore, la continuità amministrativa e la volontà di portare a compimento progetti strategici già avviati e riconosciuti dai cittadini”.

Bono ha poi voluto ringraziare i componenti del gruppo di maggioranza, spiegando che la squadra ripartirà ora più forte di prima:

“Desidero ringraziare in modo esplicito tutti i consiglieri di maggioranza, che con senso di responsabilità e concretezza hanno contribuito a ricomporre una situazione complessa, scegliendo di proseguire insieme un percorso amministrativo nell’interesse esclusivo della città – prosegue il primo cittadino – Da questo passaggio nasce oggi una vera ripartenza, più solida e più consapevole, fondata su una rinnovata distribuzione delle responsabilità, su un coinvolgimento più diretto e su un confronto politico più strutturato e maturo all’interno della maggioranza. In questa direzione si inserisce la nuova Giunta comunale, costruita per garantire stabilità, capacità decisionale ed efficacia amministrativa”.

Il ringraziamento a Belotti e il benvenuto a Di Tullio

Dopodichè il sindaco ha voluto ringraziare l’assessore uscente Lorenzo Belotti, e al tempo stesso ha dato il benvenuto alla nuova componente dell’Esecutivo Valeria Di Tullio:

“Rivolgo un ringraziamento sincero e non formale a Lorenzo Belotti, che ha ricoperto il ruolo di Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica con impegno e dedizione – ha sottolineato Bono – In una fase complessa ha dimostrato senso delle istituzioni e responsabilità, offrendo un contributo importante all’azione amministrativa. Accolgo l’ingresso in Giunta di Valeria Di Tullio, cui è stata affidata la delega ai Servizi Sociali, ambito centrale e delicato per la nostra comunità. La sua presenza rappresenta una scelta chiara: più partecipazione, ma anche più responsabilità diretta nelle decisioni che incidono sulla vita delle persone”.

Il primo cittadino ha inoltre voluto puntualizzare che le scelte fatte sono il risultato di un confronto con la squadra e con le segreterie provinciali dei partiti di centrodestra:

“Le decisioni assunte sono il risultato di un confronto politico serio, non improvvisato, che ha portato a un rafforzamento dell’azione amministrativa attraverso il coinvolgimento diretto di tutte le componenti disponibili a contribuire in modo concreto – conclude il sindaco – Respingo con fermezza le narrazioni strumentali e le polemiche sollevate dall’opposizione, che non corrispondono alla realtà dei fatti e ignorano il lavoro svolto con senso istituzionale per garantire stabilità alla città. È invece significativo che le segreterie provinciali di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia abbiano espresso una convergenza chiara e convinta a sostegno del Sindaco e del percorso amministrativo, non solo per il completamento del mandato ma anche in prospettiva futura. Oggi Arcore riparte con maggiore forza, con una squadra rinnovata e con una linea politica chiara: andare avanti, uniti, per completare i progetti in corso e costruire il futuro della città con serietà, concretezza e visione”.

La nuova giunta

Di seguito la nuova composizione della Giunta arcorese:

Composizione della Giunta e deleghe

Vicesindaco – Serenella Corbetta

Bilancio, Risorse finanziarie, Tributi, Piano di Governo del Territorio, completamento progetto sociosanitario “Casa San Giuseppe”, progetto “Olivetti”

Assessore – Luca Travascio

Protezione civile, Lavori pubblici, Demanio, Patrimonio, Edilizia pubblica e privata, Urbanistica, Pedemontana, Partecipate

Assessore – Elvira De Marco

Politiche scolastiche ed educative, Associazionismo culturale e del volontariato, Politiche culturali

Assessore – Valeria Di Tullio

Servizi sociali

Assessore – Nicolò Malacrida

Attività economiche e commercio, Distretto del commercio, Marketing e promozione del territorio, Pro Loco, Fiera di Sant’Eustorgio, Eventi, riqualificazione area mercatale e Piazza Pertini, Politiche per il lavoro, valorizzazione Parco e Villa Borromeo d’Adda