Bonus mensa, "Io scelgo Villasanta" all'attacco: "Tariffe alzate in maniera silenziosa, ora in pompa magna regalate un mese di mensa"

"Perché non sono stati restituiti a chi ha realmente speso per Pellegrini? Perché non si è ascoltata la richiesta dei genitori sulle classi ISEE e famiglie numerose? Perché non creare un fondo per rendere più belli i nostri edifici scolastici?".

Gaia Carretta, candidata sindaco per la civica "Io Scelgo Villasanta" non perde tempo e a poche ore dall'annuncio dell'Amministrazione comunale guidata da Luca Ornago di elargire un bonus mensa per tutti i fruitori del servizio delle scuole villasantesi, residenti e non, per un ammontare di 110mila euro, derivanti dalla multa pagata dalla Pellegrini per aver rescisso il contratto in anticipo, è passata all'attacco con un comunicato molto duro.

"Avete alzato le tariffe in maniera silenziosa, ora in pompa magna regalate un mese di mensa"

"Dopo aver silenziosamente alzato le tariffe, ora, in pompa magna, regalano un mese di mensa. Evviva! Invece di pensare a fare investimenti sulle scuole, elargiscono bonus a pioggia alle famiglie villasantesi, e non, i cui figli frequentano i nostri istituti. E lo fanno poco dopo la scelta del candidato sindaco della maggioranza, che tempismo! - ha dichiarato Gaia Carretta, candidata sindaco per Io Scelgo Villasanta - Se sono soldi che arrivano da Pellegrini, forse si doveva prevedere una modalità per restituirli anche alle famiglie che hanno usufruito del loro servizio, quindi anche a chi è uscito quest’anno dalle scuole medie e chi si è iscritto quest’anno per la prima volta all’autorefezione, cioè a quelli che hanno pagato lo scorso anno".

"Avete preferito la via più semplice"

"Da più parti, poi, nell’arco degli anni è arrivato l’input verso l’Amministrazione di prevedere delle classi Isee più accessibili per la retta della mensa e anche di avere un piano che possa tenere conto delle famiglie che hanno più figli, ma queste richieste non sono mai state ascoltate - ha continuato Carreta - Si è preferita la via più semplice. Si sarebbe potuto pensare ad esempio a creare un fondo per la riqualificazione degli edifici scolastici, ma non sarebbe stata questa Giunta a poterlo spendere. Si sa dell’arrivo di questi soldi dallo scorso luglio, ma la decisione su come spenderli c’è stata solo ora. Possibile che in questi mesi non ci sia stato un pensiero che guardasse al futuro? Questa scelta denota ancora una volta la mancanza di visione ed è l’ennesima occasione persa per tutti gli studenti della nostra cittadina, quelli presenti e quelli futuri, per avere edifici più belli e più fruibili. Si preferisce la politica dei bonus”.

Siamo consapevoli che siamo poco popolari ma bisogna avere il coraggio di dire le cose come stanno