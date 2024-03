Bus di quartiere, ludoteca all’aperto e polo per giovani: Carretta lancia la sfida a Galli e Pini

"Villasanta ricomincia da noi". Dire che è carica più che mai è quasi un eufemismo e nella vittoria finale alle elezioni di giugno ci crede eccome.

Sabato mattina, nonostante la pioggia battente, la sala mansarda di Villa Camperio di Villasanta era gremita di cittadini (tra loro anche qualche "imbucato" come Massimo Casiraghi, Isidoro Nicastro e Laura Varisco) per la prima uscita ufficiale di Gaia Carretta, candidata sindaco della civica "Io Scelgo Villasanta".

Chi è Gaia Carretta?

Gaia Carretta, ricordiamo, è nata in provincia di Vicenza nel 1977 ed è cresciuta tra Vicenza e Verona. È laureata all’Università IULM di Milano con una specializzazione in Sociologia dei Consumi e ha conseguito poi una specializzazione allo SDA Bocconi in Studi sulla Sostenibilità. Attualmente è Responsabile Sostenibilità di una grossa azienda milanese. Ha iniziato la sua carriera politica come militante radicale nella sua città, Verona. Si è poi trasferita a Roma a 22 anni, dove ha cominciato a lavorare come giornalista per Radio Radicale e a militare nell’Associazione Luca Coscioni. Accanto alla candidata e manager non potevano mancare l’architetto Vittorio Cazzaniga e Davyd Andryiesh, giovane campione di handbike, rispettivamente presidente e vice del movimento. Ora «Davide» si prepara a sfidare a testa alta i due «Golia»: centrodestra di Gianbattista Pini e il centrosinistra di Lorenzo Galli.

"Per noi è già una vittoria essere qui"

"Già essere qui a presentare la mia candidatura e il nostro programma elettorale è una grande vittoria soprattutto per chi diceva che eravamo solo dei visionari - ha esordito Carretta, visibilmente emozionata in volto. Durante il suo discorso ha anche ringraziato il marito Dino, la figlia Bianca, Graziana Migliozzi e Vittorio Cazzaniga per avere creduto nel progetto - Villasanta ricomincia da noi, questo è la nostra stella polare che ci guiderà in questa campagna elettorale. Voglio innanzitutto sottolineare che non deriviamo da alcun partito ma siamo espressione del nostro civismo e siamo l’unica lista civica che si presenta senza alcun appoggio di partito ma al nostro interno accogliamo persone di tutte le estrazioni politiche, basta pensare che siamo riusciti ad unire Vittorio (Cazzaniga, ndr) con un passato di sinistra con l’ex assessore di centrodestra Sandro Belli. Siamo nati come reazione al centrosinistra che ha governato male e al centrodestra che ha fatto un’opposizione blanda, quasi impalpabile".

"Vincere, un’impresa non impossibile"

Con molto realismo i membri di "Io Scelgo", circa una trentina, hanno più volte sottolineato che la strada è tutta in salita ma l’impresa non è impossibile.

"Stiamo facendo un lavoro certosino, vogliamo conquistare un volto alla volta. In queste settimane stiamo andando in giro per i locali del paese per organizzare gli incontri settimanali che proponiamo per rispondere alle domande dei cittadini – ha raccontato ancora Cazzaniga – e abbiamo già ricevuto molti rifiuti. Forse iniziamo davvero a fare paura. Quello in cui ci troviamo da anni è un torpore difficile da scalfire, ed è per questo che vogliamo incontrare più gente possibile. Per esempio domenica scorsa ad esempio sono stati piantumati alcuni alberi a Villasanta, in via Buonarroti. Prima era un prato, oggi è un prato con degli alberi, punto, quando si poteva avere un giardino progettato e fruibile da tutte le fasce d’età, attrezzato e magari affidato a un comitato di quartiere. Ci dobbiamo accontentare di una visione senza respiro per aree periferiche dove mancano spazi civici partecipati?".

Tante le idee inserite nel programma elettorale e sviscerate durante la mattinata.

Il programma

"Le altre forze in campo possono contare su una base almeno del 20% di preferenze che è fisiologico, noi dobbiamo ancora farci conoscere ma siamo in campo per vincere – ha aggiunto Carretta – Il nostro non è un progetto di destra o di sinistra ma dei cittadini, un programma pensato per ciascuno. Sul programma posso dire che le linee generali sono definite, ma il testo resta aperto ai contributi che verranno. Abbiamo guardato oltre Villasanta, andando a vedere cosa e come fanno altre città in Brianza, in Italia e nel mondo. Per esempio ci piacerebbe dare vita ad una ludoteca intergenerazionale tipo quella di Parigi. Penso anche ad uno spazio per le giovani generazioni sull’esempio di quanto realizzato a Bordeaux: un magazzino ripensato dai giovani e diventato polo di aggregazione. All’area feste potremmo copiare il modello già rodato del Parco Tittoni a Desio. E poi ancora penso all’abbattimento delle barriere architettoniche e al progetto di promozione del commercio di prossimità di Bari con “Un negozio non è solo un negozio”. Ci piacerebbe un centro pedonalizzato e istituire un bus di quartiere che sarà a disposizione di giovani e anziani e di chi potrà finalmente lasciare l’auto a casa trovando un servizio efficiente".

Gli attacchi a Ornago

Non poteva mancare una stoccata finale alla Giunta da parte di Cazzaniga sul prefabbricato nel giardino della Villa.

"L’idea di scendere in campo è partita proprio da quella raccolta firme, due anni fa, per fermare il progetto - ha concluso Cazzaniga - Quel precario vorremmo smontarlo, anzi restituirlo al sindaco Ornago: un inutile e vergognoso sperpero di soldi pubblici". Infine una previsione su come finirà la battaglia elettorale. "Al momento è difficile fare previsioni - ha concluso la candidata sindaco - L’attuale sindaco di Como viene da una lista civica ed è stato eletto alla quarta elezione. Se non vinciamo adesso certamente vinceremo la prossima volta. Il nostro resta comunque un progetto di lungo respiro. Sono certa comunque che se riusciamo a raggiungere i villasantesi potremo vincere perché vedranno l’innovazione della nostra proposta".