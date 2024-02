"Io Scelgo Villasanta" ha ufficializzato il suo candidato sindaco che sfiderà Gianbattista Pini e Lorenzo Galli

Dopo tante voci e indiscrezioni ora è arrivata l'ufficialità: è Gaia Carretta la candidata sindaco del movimento "Io Scelgo Villasanta".

La notizia è arrivata nel primo pomeriggio di oggi, martedì 6 febbraio 2024, attraverso un comunicato stampa diramato dai membri del neonato movimento villasantese.

Dunque Carretta, manager in Atm e giornalista, cofondatrice della lista civica insieme all'architetto Vittorio Cazzaniga, l'8 e il 9 giugno 2024 sfiderà il candidato sindaco di centrodestra Gianbattista Pini e quello del centrosinistra Lorenzo Galli per la poltrona di primo cittadino.

Ricordiamo che Carretta e Cazzaniga ufficializzarono la discesa in campo del movimento esattamente un anno fa, nel febbraio del 2023.

Chi è Gaia Carretta?

Carretta è nata in provincia di Vicenza nel 1977 ed è cresciuta tra Vicenza e Verona. È laureata all’Università Iulm di Milano con una specializzazione in Sociologia dei Consumi e ha conseguito poi una specializzazione allo SDA Bocconi in Studi sulla Sostenibilità. Attualmente è Responsabile Sostenibilità di una grossa azienda milanese.

Ha iniziato la sua carriera politica come militante radicale nella sua città, Verona. Si è poi trasferita a Roma a 22 anni, dove ha cominciato a lavorare come giornalista per Radio Radicale e a militare nell’Associazione Luca Coscioni.

Portavoce di Antonio Di Pietro e Roberto Formigoni

E’ giornalista professionista e ha collaborato con diverse testate nazionali. Nella sua carriera professionale, è stata portavoce del Ministro delle Infrastrutture, Antonio Di Pietro, nel secondo Governo Prodi; è stata responsabile Comunicazione della società di Pubblic Affairs di Claudio Velardi, già spin doctor di D’Alema quando era primo ministro. Nel 2010 è stata nominata portavoce del Presidente di Regione Lombardia e Commissario Expo 2015, Roberto Formigoni, fino al 2013, quando è poi approdata nel suo attuale lavoro, prima come Capo Ufficio Stampa e responsabile dei new media e della comunicazione alla clientela, poi come Responsabile Sostenibilità.

Parla fluentemente francese, inglese e spagnolo. È sposata e ha una bimba di 7 anni. Vive a Villasanta dal 2017

Il comunicato stampa

"Nella serata del 5 febbraio 2024, si è riunita l’Assemblea degli iscritti di Io Scelgo Villasanta - si legge nella nota stampa diramata dal movimento . All’ordine del giorno: l’elezione dei nuovi organi, la conferma di correre alle prossime elezioni amministrative e l’indicazione del candidato Sindaco. L’Assemblea ha confermato all’unanimità Vittorio Cazzaniga presidente, Graziana Migliozzi segretaria e tesoriera, Davyd Andriyesh vice presidente. Membri del Consiglio direttivo: Gaia Carretta, Cesello Mattana e Andrea Trentini.

L’Assemblea ha poi indicato per acclamazione Gaia Carretta come candidato sindaco della Lista civica Io Scelgo Villasanta.

"Ringrazio di cuore per questa nomina"

“Ringrazio di cuore per questa nomina che mi inorgoglisce e mi lascia anche un po’ incredula. Siamo nati meno di un anno fa e in questo breve lasso di tempo abbiamo creato le condizioni per presentarci alle elezioni come unica lista civica pura e slegata dalle logiche di partito. Non era scontato, ma forse c’era proprio bisogno di noi - ha dichiarato Carretta - Sono sinceramente emozionata per questo incarico che sarà stimolante e avvincente. Sarò l’unica donna in campo, ma questo non è un punto a mio sfavore, anzi. Le donne ribelli - come le nostre bimbe leggono nella famosa collana di libri - hanno dimostrato nella storia di saper fare cose eccezionali e nel mio piccolo mi impegnerò al massimo per esserne all’altezza, con tutta la mia professionalità e la mia caparbietà”.

Il 24 febbraio conferenza stampa di presentazione

“La mia forza, oltre a mia figlia e a mio marito, sarà la squadra, guidata da Vittorio Cazzaniga, una persona che ho imparato a conoscere e apprezzare e che sono fiera di avere al mio fianco e che ringrazio per avermi dato fiducia e per sostenermi - ha continuato Carretta - Siamo arrivati fino a qui in solo un anno, abbiamo condiviso battaglie, speranze, frustrazioni, risate e anche amicizia. E invito ogni villasantese ad avvicinarsi alla nostra realtà, a conoscerci, raggiungerci, dibattere, scambiare idee e punti di vista, perché pensare ad una Villasanta migliore rende tutti migliori. Con questo spirito porteremo all’attenzione dei nostri concittadini un programma bellissimo e per questo vinceremo!”

Durante la riunione, gli aderenti alla Lista hanno dibattuto a lungo sulla campagna e i contenuti che si vorranno portare avanti e che riguardano ciascun individuo parte della comunità: vita, lavoro, commercio, assistenza sanitaria, istruzione e intrattenimento. A questo proposito, da qualche settimana si sta lavorando intensamente al programma e ad una campagna di comunicazione che sia mirata a disegnare la visione per una nuova e rinnovata Villasanta.

Il 24 febbraio ci sarà una conferenza stampa per illustrare questi aspetti e anche per far conoscere il candidato sindaco del movimento, un movimento che ora sarà una Lista civica pura.