Cambia la viabilità in via Cavour per favorire il passaggio del bus

Giro di vite contro la sosta selvaggia e istituzione di un senso unico lungo via Cavour, la strada che attraversa il cuore del quartiere di San Fiorano, a Villasanta (con conseguente cambio di precedenze tra le vie Bandiera e San Fiorano).

Un provvedimento che si è reso necessario per rendere meno difficoltoso il passaggio del bus "Z208" della Nordest trasporti che collega la stazione ferroviaria di Arcore con il quartiere San Futtuoso di Monza.

Le modifiche alla viabilità

E’ questa la modifica alla viabilità studiata dall’Amministrazione comunale guidata da Luca Ornago per risolvere la problematica legata alla disciplina della sosta nel tratto di via Cavour, compreso tra via Manara e San Fiorano, con conseguenti ricadute sul transito del bus.

Nelle scorse settimane, come confermato dal vicesindaco Gabriella Garatti, l’Amministrazione comunale di centrosinistra aveva incontrato alcuni residenti della frazione che avevano sollevato la problematica riguardante non solo il passaggio del bus ma anche la pericolosità della via a causa dell’eccessiva velocità dei veicoli in transito che non rispettano i limiti imposti su quella strada.

Via Cavour diventa in gran parte a senso unico

Nello specifico verrà istituito un senso unico di marcia, in direzione Sud, nel tratto di via Cavour compreso tra l’intersezione con la via Manara e via Bandiera. Viene confermato l’attuale senso unico di marcia, in direzione Sud, sempre in via Cavour, nel tratto compreso tra via Bandiera e Mameli.

Viene istituito uno stop sulla via Cavour all’incrocio con via Bandiera per i veicoli provenienti da Nord con il conseguente obbligo di fermarsi e dare la precedenza a tutti i veicoli provenienti da via Bandiera. Al contempo viene eliminato lo stop su via Bandiera.

L'ordinanza firmata dal comandante dei vigili

L’ordinanza firmata dal comandante dei Vigili Maurizio Carpanelli prevede anche la conferma del divieto di sosta in via Cavour, lato Ovest, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Manara e via Bandiera, ad eccezione degli stalli presenti al di fuori della carreggiata, integrandolo con la rimozione forzata dalle 0 alle 24.

La sosta è consentita, dunque, sul lato Est del citato tratto di strada limitatamente agli stalli regolarmente istituiti. Infine è confermato il divieto di fermata, in via Cavour, su ambo i lati, nel tratto compreso tra via Bandiera e via San Fiorano e avrà validità dalle 0 alle 24. Un divieto che prevede la rimozione forzata delle auto in caso di mancato rispetto della normativa.