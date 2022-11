Cambio in Giunta: si dimette Alice Zaniboni, il nuovo assessore è Patrizia Del Pero. Ad un anno dall'insediamento primo cambio nell'Amministrazione Borroni.

Dimissioni per motivi lavorativi

Ad un anno dall'insediamento dell'Amministrazione Borroni ecco arrivare il primo cambio in Giunta. L'assessore Alice Zaniboni (Lega), con deleghe ai Lavori Pubblici e Patrimonio, Servizi Demografici e Grandi Opere, ha presentato nella giornata di oggi, mercoledì 2 novembre, le proprie dimissioni. Ad annunciarlo è stato lo stesso assessore, insieme al sindaco Alessia Borroni, in una conferenza stampa convocata nella sede della Lega di Seveso. "Faccio un passo indietro per ragioni lavorative - dichiara l'ormai ex assessore - Ho preso un periodo di aspettativa al lavoro nei mesi scorsi, ma ora tutto è più complicato e faticherei troppo a portare avanti il ruolo di assessore. Ringrazio tutti, era la mia prima esperienza". Aggiunge il sindaco: "Alice si è trovata in una situazione drammatica ai Lavori Pubblici - sottolinea - La ringrazio per il lavoro fatto. Mi aveva comunicato questo pensiero un paio di settimane prima dell'ultimo Consiglio. La ringrazio per essere rimasta fino ad ora, in questo tempo che ha permesso di trovare una sostituta".

La sostituta è Patrizia Del Pero

Sostituta in questione che è Patrizia Del Pero, assessore esterno proveniente da Lentate sul Seveso. Prenderà effettivamente incarico nelle prossime ore. Militante nella Lega sin dalla sua fondazione, Del Pero è stata in passato assessore a Lentate e nell'ottobre 2018 fu silurata dal sindaco Laura Ferrari. Ora si presenta a Seveso, dove negli anni '80 aveva lavorato come insegnante delle elementari. "Affronto questa sfida con tanto entusiasmo. Mi metto a disposizione del sindaco - afferma il nuovo assessore - Oltre all'esperienza porterò grande curiosità e voglia di fare. Sono contenta di poter dare una mano. Avrò modo di conoscere bene i consiglieri, ma ho visto grande unità e voglia di fare". Alla conferenza era presente anche Andrea Villa, coordinatore provinciale della Lega: "Ringrazio Alice per aver fatto parte di questa squadra. Lei è una militante storica della sezione ed è stata una delle colonne che ha permesso alla Lega di rimettersi in sesto e presentarsi alle elezioni con una lista che ha ottenuto un risultato importante - dichiara - Ringrazio Patrizia per accettare questa nuova sfida, a lei i migliori auguri. La loro presenza qui, insieme al sindaco e a tanti consiglieri e assessori degli altri partiti della coalizione, è un segno di unità e coesione ed è un modo per fermare eventuali polemiche".