I candidati alle elezioni nel quartiere San Salvatore - Dosso

I nomi dei candidati

Sono sette i candidati al Consiglio direttivo del quartiere San Salvatore - Dosso: è stato quindi raggiunto e superato il numero minimo richiesto di sei per svolgere le elezioni, in calendario domenica 3 luglio. Il 27 giugno, alle 21, si terrà un’assemblea aperta agli abitanti del quartiere presso la scuola dell’infanzia Ottolina Silva. Questi i nominativi dei candidati: Doretta Ballabio, Marco Ballabio, Chiara Consonni, Maria Pia Esposito, Egidia Lofrano, Micaela Pozzi e Stefano Ratti.

Il commento dell'assessore Viganò

“Il processo che porta alla costituzione del Comitato di San Salvatore - Dosso conferma che il meccanismo previsto dal Regolamento comunale è corretto ed efficace - commenta William Viganò, assessore ai Quartieri - Il quartiere non era riuscito a raccogliere un numero sufficiente di candidati per la celebrazioni delle elezioni del 29 maggio. Poi la comunità locale si è organizzata e, raccogliendo un adeguato numero di firme, ha riaperto la procedura. Questo è un segnale che rilanciamo anche a Consonno-Fuin e San Rocco, quartieri in cui il comitato di quartiere non è stato costituito, ma dove in qualunque momento è possibile attivare la procedura, quando i cittadini del luogo lo chiedano”.