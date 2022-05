Seregno

I residenti hanno chiesto al Comune la riapertura della procedura elettorale e andranno al voto domenica 3 luglio, giorno della festa patronale.

Anche il quartiere San Salvatore - Dosso andrà alle elezioni per scegliere il direttivo del nuovo Comitato di quartiere.

Alle elezioni anche il quartiere San Salvatore e Dosso

Anche a San Salvatore e Dosso alle elezioni per il nuovo Comitato di quartiere. La novità giunge a pochi giorni dalle elezioni dei consigli direttivi dei Comitati di quartiere: si vota domenica 29 maggio, dalle 8 alle 20. Il 18 maggio, infatti, gli abitanti del quartiere San Salvatore, che non avevano raccolto sufficienti candidature per partecipare alla imminente tornata elettorale, hanno presentato una domanda in Comune per chiedere la riapertura della procedura elettorale. La possibilità è prevista dal Regolamento Comunale.

Alle urne domenica 3 luglio

Per il Consiglio direttivo di San Salvatore e Dosso si potrà votare domenica 3 luglio, giorno della festa patronale del rione, e data concordata con i residenti che hanno presentato la petizione in Comune. Prima della pausa estiva, quindi, saranno delineati gli organi rappresentativi di sette dei nove quartieri in cui è suddivisa la città: Centro, Santa Valeria, Ceredo, Lazzaretto-San Giuseppe, Sant’Ambrogio, San Carlo e, appunto, San Salvatore-Dosso. Un risultato davvero importante perché quasi tutta la città sarà rappresentata da un proprio comitato territoriale, fanno sapere dall'Amministrazione.

Cosa prevede il Regolamento comunale

La riapertura dei termini elettorali a San Salvatore e Dosso è consentita dal Regolamento comunale, che prevede in qualsiasi momento l’attivazione del Consiglio direttivo del Comitato di quartiere quando, all’interno del quartiere, si manifesti in maniera chiara l’interesse a costituire una rappresentanza del territorio.