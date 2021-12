Tributi

Canone Unico, a Carate nuove cartelle e rimborsi per chi ha già pagato

Per i contribuenti che abbiano ricevuto un avviso di pagamento con tariffa differente rispetto all'anno 2020 è previsto l'invio di un nuovo avviso di pagamento che annulla e sostituisce il precedente. I contribuenti che avessero già provveduto al pagamento potranno invece presentare istanza per la restituzione della quota versata in eccedenza, optando per due modalità: il rimborso a mezzo bonifico bancario o la compensazione con quanto dovuto per il Canone unico 2022.