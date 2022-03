Il commento

La nomina di Capitanio è avvenuta ieri sera, martedì 30 marzo, nel corso della seduta della Camera dei Deputati.

Il vicecapogruppo della Lega alla Camera, Fabrizio Cecchetti, commenta la nomina di Massimiliano Capitanio a commissario dell'Autorità Garante per le Comunicazioni.

Capitanio eletto all'Agcom, Cecchetti "Uomo giusto al posto giusto"

"Congratulazioni e auguri di buon lavoro all'amico e collega Massimiliano Capitanio, eletto commissario dell’Autorità Garante per le Comunicazioni, l’uomo giusto per la sua competenza e preparazione per un incarico così delicato e complesso, e analoghi complimenti e auguri alla nostra storica militante brianzola, ed ex sindaco di Cesano Maderno, Marina Romanò che subentra alla Camera dei Deputati al suo posto. Auguro buon lavoro a entrambi." Queste le parole dell'onorevole Fabrizio Cecchetti, che è anche coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

La nomina

La nomina di Capitanio è avvenuta ieri sera, martedì 30 marzo, nel corso della seduta della Camera dei Deputati. Per Capitanio è stata una vittoria senza discussioni: su 431 votanti, ben 221, infatti, hanno riportato sulla scheda il nome del parlamentare leghista, mentre 17o sono state le schede bianche. Un incarico prestigioso che, però, risulta incompatibile con il ruolo di deputato: ora Capitanio dovrà rassegnare le dimissioni per assumere il nuovo incarico, un processo che dovrebbe concludersi in circa un mese.