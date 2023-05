Carate Brianza, i due candidati a confronto con il Giornale

Come da tradizione il Giornale di Carate organizza l’appuntamento del confronto fra candidati sindaco in vista dell’appuntamento elettorale del 14 e 15 maggio per il rinnovo del Consiglio comunale.

Carate, faccia a faccia tra Casiraghi e Veggian

Il faccia a faccia è in programma per questa sera, giovedì 4 maggio, con inizio alle 20,45, nella sala rossa dell’auditorium della Banca di credito cooperativo di Carate Brianza in via Silvio Pellico.

I due contendenti Fabio Marco Casiraghi (per il centrosinistra) e Luca Veggian (per il centrodestra) si confronteranno a viso aperto sui temi più caldi della campagna elettorale in un dibattito aperto a tutta la cittadinanza.

Sarà l’occasione per conoscere più da vicini programmi e scelte amministrative che disegneranno il futuro della città per i prossimi cinque anni.

Chi sono?

Fabio Casiraghi, nato a Lecco il 21 dicembre 1982, è biologo e docente di Scienze naturali. Dopo la laurea magistrale, alla Statale di Milano ha conseguito anche il dottorato di ricerca. Ex segretario del Partito democratico a Carate Brianza e arbitro di calcio, è sposato dal 2017 con Maria Mascia, anche lei biologa. Casiraghi è candidato sindaco del Partito democratico e per la lista Carate Bene Comune.

Luca Veggian, classe 1984, già assessore all’Ecologia dal 2009 al 2012, è sindaco uscente eletto nel giugno 2018 dopo il ballottaggio con Francesco Paoletti. Diploma all’istituto commerciale Martino Bassi, si è laureato con lode in Scienze Politiche all’Università «Guglielmo Marconi». Il 22 settembre 2022 si è sposato ad Agliate con Carolina Minotti, assessore a Lissone. Veggian si candida per il centrodestra con l’appoggio di cinque liste: nell’ordine di sorteggio: Forza Italia, Siamo Carate, Fratelli d’Italia, Lega e la nuova civica Luca Veggian Sindaco.