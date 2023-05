Meda, l'architetto Massimiliano Belletti è il nuovo dirigente dell'Area Tecnica

L’architetto Massimiliano Belletti, in arrivo dal Comune di Carate Brianza dove svolgeva il ruolo di responsabile Settore Edilizia Privata e Urbanistica, è il nuovo dirigente dell’Area Infrastrutture e Gestione del Territorio del Comune di Meda, in servizio da maggio 2023.

L'architetto Massimiliano Belletti è il nuovo dirigente dell'Area Tecnica

Conseguita la laurea a Venezia, ha iniziato la sua carriera a Milano in diversi studi di progettazione per poi proseguire la propria attività professionale nel contesto degli Enti pubblici. Un ambito, quello pubblico, molto impegnativo e stimolante, con cui il professionista si è relazionato in modo diligente e appassionato. Impegno e dedizione notevoli gli hanno permesso di realizzare con soddisfazione gli obiettivi preposti nel settore comunale.

Arriva dal Comune di Carate Brianza

E' con questo bagaglio che è approdato a Meda, assunto dalla graduatoria del Comune di Cantù, ente che aveva espletato un concorso per dirigente dell’Area Tecnica. Prima era in servizio a Carate Brianza, in qualità di responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica.

E' subentrato a Davide Cereda, scomparso qualche mese fa

E' subentrato all'architetto di Besana Brianza Davide Cereda, il responsabile dell'Area Tecnica scomparso improvvisamente qualche mese fa a soli 54 anni.

Il benvenuto del sindaco

Il sindaco Luca Santambrogio lo ha accolto in sala Pertini per la firma del decreto, augurandogli di iniziare al meglio il suo percorso medese.