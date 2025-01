Carate Brianza, il Circolo cittadino di Fratelli d'Italia a congresso

Il circolo di Fratelli d’Italia di Carate Brianza a congresso per il rinnovo delle cariche del direttivo e per rafforzare l’impegno sul territorio.

Sabato 1 febbraio l'appuntamento in Municipio

L’appuntamento è in programma sabato 1 febbraio, a partire dalle ore 10, nella sala «9 Novembre 1989» al primo piano del Palazzo Nuovo del Comune. L’evento politico cittadino rappresenta un momento importante per il rinnovo della leadership del circolo, oggi guidato da Claudio Corti, e per il rafforzamento dell’impegno sul territorio.

FdI Carate Brianza rinnova anche il coordinamento

Durante il congresso verranno presentate le linee guida del programma politico per il prossimo futuro, con un focus particolare sullo sviluppo del territorio, la sicurezza, l’inclusione sociale e il sostegno alle famiglie e alle imprese locali. Da rinnovare, nel corso della mattinata, la carica del Presidente del Circolo e i membri del direttivo cittadino.

Il congresso è aperto a tutti i tesserati e simpatizzanti di Fratelli d’Italia. Sarà l’occasione, come detto, per definire le priorità politiche e per rafforzare nella comunità locale la presenza del partito che, alle ultime elezioni Regionali del 2023, con quasi il 31% dei voti si era affermata come prima forza in città consolidando il bel 27,66% ottenuto alle Politiche del 2022. Risultati poi dimezzati alle consultazioni Amministrative del maggio 2023 - dove FdI si era fermata al 14,01% - riuscendo però comunque a portare in Aula due consiglieri e ad ottenere, dentro la coalizione di centrodestra, un posto in Giunta.

Per ulteriori informazioni sul congresso e sulle modalità di partecipazione, è possibile contattare il circolo di Fratelli d’Italia di Carate Brianza al numero di cellulare o via whatsapp allo 327.9055902 o via e-mail all’indirizzo fdi. caratebrianza@gmail.com.