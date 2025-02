Carate Brianza, nominato il nuovo assessore ai Servizi sociali

Il sindaco di Carate Brianza ha nominato il nuovo assessore ai Servizi sociali dopo sette mesi dalle clamorose dimissioni di Cristina Camesasca.

Il nuovo assessore di Carate Brianza

La delega ai Servizi sociali, Pari Opportunità, con l'aggiunta delle Politiche giovanili, è stata affidata a Fiammetta Longoni, classe 1994, giovane avvocato e figlia di Roberto Longoni, anche lui avvocato, vicepresidente della Banca di credito cooperativo di Carate Brianza e presidente del Cda della Residenza Il Parco.

Il nome dell'avvocato Fiammetta Longoni è stato scelto dal primo cittadino Luca Veggian fra una rosa di candidature vagliate nei mesi scorsi. Una delega di fatto esterna, dunque, condivisa con la maggioranza, per ricomporre la squadra dell'Esecutivo di centrodestra che, a fine luglio, aveva dovuto fare i conti con le dimissioni rassegnate da Camesasca eletta nelle file della civica "Siamo Carate" e che, con il record assoluto di preferenze personali raccolte, aveva contribuito al successo della lista e alla riconferma a sindaco dello stesso Veggian.

Il decreto di nomina è arrivato nella mattinata di oggi, giovedì 27 febbraio e il nuovo assessore ai Servizi sociali presenzierà alla sua prima seduta di Consiglio comunale convocata già per questa sera, a partire dalle 19,15.

Il profilo dell'avvocatessa

Fiammetta Longoni, 30 anni, dopo le scuole in città, ha conseguito il diploma di maturità classica al liceo Ballerini di Seregno prima di laurearsi in Giurisprudenza nel 2018 all'Università Statale di Milano. Dopo un'esperienza di tirocinio al Tribunale di Monza (prima alla seconda Sezione civile e poi alla Sezione Dibattimentale), il neo assessore ai Servizi sociali ha lavorato in uno studio legale di Lesmo, prima di conseguire l'abilitazione nel 2021, e di proseguire poi l'attività nello studio di famiglia a Seregno.

Vicina al centrodestra, ma non iscritta ad oggi ad alcun partito, per l'avvocato Longoni sarà la prima esperienza assoluta a livello amministrativo. Il battesimo dell'Aula per lei, come detto, questa sera (giovedì 27 febbraio) in occasione della seduta di Consiglio comunale.