Carate, inaugurato il parcheggio a Costa... con stoccata al Pd

Taglio del nastro a Carate Brianza con una coda di... polemica. Il sindaco Luca Veggian ha inaugurato giovedì pomeriggio a Costa Lambro il nuovo parcheggio a servizio della scuola primaria della frazione.

Il taglio del nastro, tra gli applausi e davanti ad un piccolo gruppo di mamme e papà in attesa dell’uscita dei figli da scuola, ha ufficializzato l'apertura del posteggio.

Realizzato in via Montello

Come da progetto, approvato dalla Sovrintendenza, il fondo della nuova area di posteggio che metterà a disposizione 24 stalli, è stato realizzato con materiale drenante. L’opera pubblica è stata possibile grazie all’accordo bonario sottoscritto a suo tempo con il Conte Negri da Oleggio che aveva ceduto gratuitamente al Comune parte dei terreni adiacenti di proprietà in via Montello per aggiungere un’area di sosta per le auto ad integrazione di quella già esistente lungo la via ma che, negli anni, si era rivelata insufficiente causando non pochi problemi, anche di sicurezza, durante l’entrata e l’uscita da scuola di studenti e insegnanti.

«Inauguriamo oggi questo posteggio, il cui iter è stato abbastanza articolato ma che abbiamo voluto e realizzato anche in seguito alle tante richieste e sollecitazioni arrivate in questi anni da voi genitori e docenti», ha detto Veggian - affiancato per l’occasione dall’assessore Barbara Baroncelli - prima del taglio del nastro tricolore e prima di passare la parola al presidente del Consiglio di frazione di Agliate, Andrea Cereda che, a nome anche del «parlamentino» di Costa, ha ringraziato l’Amministrazione comunale per avere dato corso ad una «richiesta sentita da troppo tempo» per far fronte ad un «problema di viabilità» che causava notevoli disagi.

La stoccata è arrivata via social e diretta al Partito democratico, che contro la nuova area di sosta - per bocca del capogruppo Francesco Paoletti - si era detto contrario invitando l'Amministrazione comunale ad "aprire una riflessione sull’utilità della scuola di Costa Lambro”.

Il messaggio via social al Partito democratico di Carate