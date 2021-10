Carate, incrocio pericoloso: il Pd sollecita la rotonda

Interrogazione

Dopo l'ultimo grave sinistro dell'8 ottobre, il Partito democratico chiede un intervento tra via Piemonte e via Della Valle. Stasera, mercoledì 27 ottobre, l'interrogazione in Aula.

Dopo il grave incidente dello scorso 8 ottobre a Carate Brianza tornano ad accendersi i riflettori sull’incrocio pericoloso tra via Della Valle e via Piemonte.

Se ne parla in Consiglio comunale a Carate Brianza

Il capogruppo del Partito democratico Francesco Paoletti ha presentato un’interrogazione in Aula iscritta all’ordine del giorno della seduta di Consiglio comunale convocata per questa sera, mercoledì 27 ottobre.

Paoletti chiederà conto alla Giunta dell’accordo sottoscritto nel 2016 con la vicina società «Polaris» e che prevede fra l’altro la realizzazione di una rotatoria per mettere in sicurezza l’intersezione stradale. L’interrogazione punta a conoscere lo stato di avanzamento del progetto e i tempi previsti «per la realizzazione del rondò e delle opere urbanistiche collegate».

L’ultimo grave incidente dello scorso 8 ottobre - quando un Suv condotto da una guardia giurata di Desio aveva saltato lo stop centrando in pieno una utilitaria con a bordo cinque giovani ragazzi - ha riportato l'attenzione sulla pericolosità dell’incrocio tra via Della Valle e via Piemonte nella zona a ridosso dell’ex Area International, dove oggi sorge la discoteca «Polaris Studios».

Un crocevia molto trafficato, di giorno ma specialmente nelle ore serali.

L'accordo

L’accordo, che era stato definito in risoluzione di vecchie sanatorie collegate all’ex Area International pendenti da oltre vent’anni, consentirà infatti la realizzazione di opere collaterali nella zona compresa proprio tra via Della Valle e via Piemonte dove troveranno spazio un posteggio pubblico ma, soprattutto, la nuova rotatoria.

L’iter, che è stato completato dalla Giunta di centrodestra, era stato avviato durante il mandato dell’Amministrazione di Francesco Paoletti sulla base dell’accordo tra Comune e Polaris che fa capo a Egidio Motta, la società che qualche anno fa ha rilevato e occupato, dopo il fallimento, gli spazi dismessi dello show room dell’arredamento che sorgeva a ridosso della Statale Vallassina.

L’accordo aveva previsto anzitutto il versamento degli importi pregressi da parte del privato, circa 200 mila euro, e la rinuncia a ben 9.300 metri quadrati di aree, il doppio rispetto al previsto. Una trattativa che oggi, sulla base della delibera adottata nel maggio 2019 dall’Esecutivo Veggian - porterà alla costruzione di una rotatoria all’incrocio e alla realizzazione di un posteggio e anche di una pista ciclopedonale lungo via Piemonte.

Il Comune di Carate Brianza, in forza della delibera che ha recepito l’accordo, ha rifiutato l’acquisizione delle aree per ottenere in cambio la realizzazione delle opere pubbliche. Tali interventi - secondo quanto era previsto nell’accordo - saranno realizzati dietro presentazione da parte della proprietà di una fidejussione bancaria del valore di 500 mila euro a garanzia di lavori il cui valore ammonta a 300 mila euro.