Carnate: clamorosa frattura nel centrodestra alla vigilia delle elezioni comunali

Quella che fino alla scorsa settimana era solamente un’indiscrezione oggi è diventata una solida realtà: il fronte del centrodestra correrà sotto due differenti bandiere in vista delle prossime elezioni.

Proprio così. Da una parte si schiereranno le forze partitiche di Lega e Forza Italia, dall’altra invece l’anima più civica di «Noi ci siamo #Carnate». La notizia, anticipata in anteprima dal nostro Giornale solo una settimana fa, è stata confermata direttamente dai due referenti dell’ormai ex squadra, Mauro Spialtini e il senatore leghista Emanuele Pellegrini.

"Cinque anni di lavoro intenso in Consiglio comunale che nessuno intende rinnegare - recita il comunicato stampa diffuso congiuntamente - Questo nostro percorso insieme in opposizione aveva gettato le basi per pensare di ripresentare una proposta comune alle prossime elezioni amministrative. Tanto da arrivare ad annunciare, pochi mesi fa, la riproposizione del simbolo. Purtroppo, come a volte accade nella vita, le strade si dividono".