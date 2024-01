Casa di Comunità ad Arcore, il Pd attacca l'assessore regionale Bertolaso

La realizzazione della Casa Comunità ad Arcore miete polemiche politiche con il consigliere regionale del Pd Gigi Ponti che va all'attacco dell'assessore Guido Bertolaso: "Preferisce le riunioni segrete con la sua maggioranza alle Commissioni. Venga a riferire nelle sedi opportune gli impegni presi".

Casa di Comunità ma non solo

Il via libera dalla Regione è arrivato ieri, mercoledì: l'ex asilo San Giuseppe di via Tomaselli, ad Arcore, si trasformerà in Casa di Comunità ma non solo. Infatti la stessa Giunta regionale guidata dal governatore Attilio Fontana ha promosso un tavolo che vedrà tra i partecipanti, oltre al Comune, anche Asst e Ats.

Ricordiamo che il Comune di Arcore, nel dicembre del 2022, aveva formalizzato l’acquisizione dell’immobile per una cifra attorno ai 2 milioni di euro.

"Sei mesi di tempo per definire i servizi da affiancare alla Casa di Comunità"

A darne notizia è stata la stessa Amministrazione comunale arcorese.

"Con la lettera ricevuta oggi (ieri, mercoledì 10 gennaio ndr) dal Comune di Arcore, l’Assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso rende ufficiali gli accordi dell’ultimo incontro datato 28 novembre, con il sindaco di Arcore Maurizio Bono e l'assessore al Bilancio Serenella Corbetta, alla presenza del Consigliere regionale Alessandro Corbetta - si legge nella nota stampa - L’ex San Giuseppe è destinato a diventare molto più che una Casa di Comunità: il primo passo sarà l’analisi dei bisogni territoriali per definire i servizi da affiancare alla Casa di Comunità attraverso un tavolo congiunto tra Asst, Ats e Comune che predisporrà la proposta tecnica, organizzativa ed economica a Regione. Che tradotto in linguaggio meno burocratico significa sei mesi di tempo per definire, accanto ai contenuti della casa di Comunità, i servizi sanitari e sociali da rendere disponibili ai cittadini nell'immobile del San Giuseppe".

L'attacco di Ponti

"In democrazia esistono regole non scritte, come la collaborazione istituzionale su temi di interesse generale - ha sottolienato Ponti - Comportamento che in questo caso è stato disatteso. Come dimostrano le notizie apparse oggi sui media relative alla Casa di comunità ad Arcore. È irrispettoso che Bertolaso, infatti, in qualità di Assessore, non sia venuto in Commissione a rispondere alle richieste del PD, ben tre a partire dallo scorso ottobre, e abbia invece preso impegni economicamente rilevanti in riunioni riservate con i soli rappresentanti della maggioranza ".

"Messi da parte i principi costituzionali"

"Quando si amministra si deve smettere la campagna elettorale: il Consiglio, la sua Aula e le sue Commissioni, sono sovrane e l'opposizione non è un nemico ma una parte legittimamente eletta che concorre alla discussione sui temi amministrativi - ha continuato Gigi Ponti - Principi democratici che ancora una volta sono stati messi da parte. Da mesi, infatti, chiediamo nelle sedi formali, a nome dei cittadini brianzoli, informazioni sul progetto di Casa di Comunità ad Arcore. Richieste rimaste inevase, come se la Commissione fosse un fastidio. E oggi scopriamo il perché: per prendere decisioni l'Assessore evidentemente preferisce le riunioni con i suoi sodali di maggioranza ai gruppi di lavoro del Consiglio regionale. Per questo chiediamo che Bertolaso si presenti al più presto nelle sedi formali e spieghi i termini dell'accordo sulla neostruttura che sorgerà negli spazi dell'ex asilo San Giuseppe ad Arcore".

Il commento dell'ex sindaco Colombo

Non è mancato, in queste ore, anche l'intervento, sui social, dell'ex sindaco Rosalba Colombo che rivendica la paternità della Casa di Comunità.