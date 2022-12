A Seregno 96 nuovi alloggi comunali

Il Comune in prima linea per affrontare l'emergenza abitativa con un programma per mettere a disposizione 96 nuovi alloggi: ad oggi sono 195 e 365 le case di proprietà di Aler.

Un piano per 96 nuovi alloggi comunali

Un programma per mettere a disposizione 96 nuovi alloggi comunali. Lo ha elaborato l'Amministrazione comunale, a fronte dell'enorme richiesta delle famiglie a cui è impossibile rispondere integralmente a causa del numero ridotto di appartamenti disponibili. E' stato presentato dal sindaco, Alberto Rossi, e dall'assessore ai Servizi sociali, Laura Capelli.

Nove alloggi in via Colzani

A breve nove nuovi alloggi popolari saranno assegnati alle famiglie in difficoltà nella palazzina di via Colzani, immobili da anni inutilizzabili per una causa fra il Comune e l'immobiliare che aveva realizzato il comparto. Una recente sentenza del Tar ha sbloccato l'annoso contenzioso e rende possibile il collaudo e il via libera all'abitabilità. Nel 2024 saranno consegnati 37 alloggi delle case comunali di via Hugo, al termine dei lavori di ristrutturazione straordinaria con un esborso di 2,65 milioni di euro. In via Macallè è aperto il cantiere per realizzare due palazzine con quaranta nuove unità abitative.

L'immobile confiscato alla mafia

Dopo i necessari lavori di sistemazione, altri dieci appartamenti saranno reperiti nell'immobile di via delle Grigne confiscato alla criminalità organizzata e assegnato al Comune. Sommando le nuove disponibilità e gli alloggi da ristrutturare si arriva appunto a 96 alloggi. Al netto di quelli di via Colzani, al momento due sono gli spazi assegnabili, mentre tre unità abitative non sono disponibili per lavori di ristrutturazione. Tutte le altre case sono occupate dagli assegnatari, a fronte di 413 famiglie in graduatoria.