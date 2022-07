A Seregno in via Macallè sono iniziati i lavori per la realizzazione delle case comunali con quaranta unità abitative: è l'intervento inserito nel Contratto di quartiere Vivere al Lazzaretto, che risale addirittura al 2010.

Iniziati i lavori per le case comunali

A Seregno in via Macallè sono finalmente iniziati i lavori per la costruzione dei due nuove palazzine di Edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune. L'intervento rientra nel Contratto di quartiere Vivere al Lazzaretto, che risale al 2010. Dopo la gara d'appalto del 2019, il cantiere era stato avviato l’anno successivo prima della sospensione a causa dell’emergenza sanitaria Covid. Durante quel periodo la ditta affidataria aveva ceduto in affitto un ramo d’azienda, con la richiesta al Comune di trasferire l’intervento alla società subentrante.

Un lungo iter burocratico

L’Amministrazione comunale non aveva accettato la cessione dell’affidamento e avviato la procedura per la rescissione del contratto e il recupero delle fidejussioni. Il cantiere è stato quindi affidato alla seconda impresa in graduatoria. L’avvio dei lavori è preceduto da un accordo sugli adeguamenti consentiti dal quadro normativo in ordine al generalizzato incremento dei costi delle materie prime. E’ prevista anche qualche modifica progettuale, con un minore impiego di legname.

L'esigenza di alloggi di proprietà pubblica

Le nuove palazzine Erp saranno molto utili per rispondere alla notevole esigenza di alloggi pubblici a Seregno. Il patrimonio immobiliare pubblico, inoltre, necessita di un radicale intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria. Negli anni scorsi ha suscitato clamore la faccenda delle case comunali di via Hugo.