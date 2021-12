Centomila euro per sistemare piazza San Martino a Bovisio. Fondi da Regione Lombardia grazie a un ordine del giorno della Lega, si interverrà sulla pavimentazione danneggiata

Il Comune sistemerà la pavimentazione sconnessa di piazza San Martino. Lo farà utilizzando un contributo di 100mila euro di Regione Lombardia destinato alla manutenzione straordinaria dell'area nevralgica di Masciago grazie a un ordine del giorno presentato dalla Lega e approvato in sede di sessione di bilancio al Pirellone.

"Per noi si tratta di un bell'aiuto, ci permetterà di riqualificare in modo adeguato una piazza che per la nostra città ha anche un valore simbolico importante. La vecchia pavimentazione, tutta disconnessa, negli anni ha subìto diversi piccoli interventi per poter garantire le condizioni di sicurezza, ma ora risulta degradata. Un grazie al consigliere regionale Alessandro Corbetta, sempre vicino alle necessità del territorio e, più in generale, alla Regione Lombardia per il suo sostegno”.