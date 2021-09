Centrodestra pronto ad affrontare gli avversari

"Siamo contenti di conoscere finalmente il nome della candidata a sindaco per la lista civica di centrosinistra, Angela Galbiati. Una scelta che ci fa piacere, che ci carica ulteriormente di responsabilità e che ci stimola a far bene durante tutto questo mese di campagna elettorale autunnale". Il Centrodestra per "Casiraghi sindaco" è pronto ad affrontare gli avversari.

Centrodestra per "Casiraghi sindaco"

"La lista di sinistra non presenta molte novità, nemmeno tante scelte audaci per “voltare pagina”, come recita il loro slogan. Dopo cinque anni di opposizione cordiale, a volte effimera, fa piacere averli ancora come avversari politici, a cui va tutto il nostro rispetto - dichiara in un comunicato il gruppo Centrodestra per "Casiraghi sindaco", che sostiene la candidatura del sindaco uscente Luciano Casiraghi - A poche ore dalla scadenza della presentazione delle liste, invece, ancora stiamo attendendo i nomi degli altri avversari da battere nelle idee e nei progetti per Biassono. Ci aspettiamo da una parte di leggere nomi raccolti per le vie e per i bar del paese e che nulla hanno a che vedere con il tessuto sociale di Biassono (Biassono Risorge) e dall’altra una lista civica indefinita, con persone cercate e magari trovate in extremis a colpi di sms e telefonate quasi disperate (vicesindaco & C.). A loro va comunque il nostro rispetto, li tratteremo sempre come avversari politici, ma aspettiamo ancora per poterne vedere finalmente la nascita, che sta avvenendo quasi come fossero carbonari, forse come una sorpresa a giochi già chiusi con una raccolta firme tra amici e parenti stretti, anziché mettendoci la faccia nelle piazze biassonesi".

"Noi siamo pronti"

"Noi siamo pronti da molto tempo, lavoriamo sodo ogni giorno per essere sempre tra la gente mostrando e condividendo le nostre proposte ma soprattutto i nostri volti di donne e uomini uniti e determinati a raggiungere un solo obbiettivo che ci accomuna dal 1996: rendere Biassono ogni giorno migliore. Per questo siamo sicuri di batterci con rispetto e onestà facendo proposte ambiziose ma raggiungibili avendo la forza di una squadra esplosiva e di un centrodestra compatto su valori per noi imprescindibili quali le radici cristiane, le libertà, la famiglia e le tradizioni" conclude il Centrodestra per "Casiraghi sindaco".

Il servizio e le liste complete di foto saranno pubblicati sul Giornale di Carate in edicola martedì 7 settembre 2021.