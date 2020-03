“Chiediamo misure più efficaci nella gestione della crisi dal punto di vista sanitario e sociale”. Ventitré sindaci di BrianzaReteComune, gruppo consiliare in Provincia, scrivono al presidente dell’Ente Luca Santambrogio chiedendo la convocazione dell’Assemblea dei sindaci.

Ieri sera il presidente Luca Santambrogio aveva scritto una lettera a tutti i sindaci per ringraziarli dell’impegno ma anche per rimarcare a sua volta le cose che, a suo parere non andavano, rivolgendosi indirettamente al Governo centrale e alla Protezione civile nazionale. Oggi i sindaci di BrianzaReteCoune, lista uscita sconfitta alla elezioni del luglio scorso, sollecitano la convocazione dell’Assemblea dei sindaci.

Questo il testo della lettera che ventitré primi cittadini, primo firmatario il sindaco di Lissone Concettina Monguzzi, hanno inviato al presidente della Provincia MB: “Condividendo le fatiche e il forte impegno di tutti gli enti istituzionali per affrontare l’emergenza sanitaria in corso, riteniamo sia indispensabile un momento approfondito di confronto per un maggior coordinamento utile a condividere le richieste di misure più efficaci nella gestione della crisi dal punto di vista sanitario e sociale sul nostro territorio che, in qualità della nostra funzione responsabili della salute pubblica, constatiamo essere necessarie.

“Per questo motivo chiediamo, ai sensi dell’articolo 5 comma 3 del Regolamento dell’Assemblea dei sindaci della Provincia, la convocazione dell’Assemblea, con le modalità più adeguate nel rispetto delle facoltà concesse dal Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 per poter discutere nella sede adeguata le problematiche territoriali nella gestione epidemiologica da Covid-19”.

