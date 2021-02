Chiusura biglietteria stazione di Arcore, Forza Italia attacca il sindaco di Arcore Rosalba Colombo.

E’ questa la presa di posizione della sezione arcorese di Forza Italia che nella mattinata di oggi, lunedì 15 febbraio 2021, ha diramato un comunicato stampa sulla vicenda della chiusura della biglietteria della stazione.

“Forza Italia Arcore si è subito attivata appena saputa la notizia della paventata chiusura della biglietteria della stazione ferroviaria comunicata da Trenord; la raccolta di pareri dei cittadini ci ha confermato la necessità di mantenere aperta la biglietteria; infatti non tutti sono in grado di acquistare biglietti on-line e taluni hanno anche difficoltà con l’utilizzo dei distributori automatici. Peraltro la presenza degli addetti in biglietteria costituisce certamente un presidio in termini di sicurezza – si legge nel comunicato stampa – Tale decisione è stata presa da Trenord evidentemente solo sulla base di valutazioni economiche; il trasporto pubblico è invece un servizio essenziale per i cittadini; obbiettivo che Trenord dovrebbe sempre tenere presente. Sappiamo dell’incontro che ci sarà tra il Sindaco e l’azienda mercoledì 17 febbraio, auspichiamo – ovviamente – che si trovi una soluzione che vada in contro ai bisogni della gente”.