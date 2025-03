Aumentano i decessi, si allarga il cimitero

A Seregno più sicurezza ed efficienza in cimitero, con una migliore accessibilità nel rispetto delle normative vigenti e delle esigenze della comunità. Sono gli obiettivi del Piano regolatore dei servizi cimiteriali, adottato di recente in Consiglio comunale, per disciplinare il camposanto di via Reggio (64mila metri quadrati) e quello di San Carlo (8mila).

Ecco il piano di sviluppo del cimitero

Il Piano regolatore del cimitero, di durata decennale con una revisione quinquennale, tiene conto della prevista crescita dei decessi in rapporto all’invecchiamento della popolazione e dell’aumento della richiesta di cremazione rispetto alla tumulazione, fino al 28 - 30 per cento. Nei prossimi dieci anni sono previsti 5.500 decessi con 2600 posti disponibili per le rotazioni attuate, come ha spiegato in assise l’assessore Giuseppe Borgonovo.

Previsto il giardino per disperdere le ceneri

L'Amministrazione comunale ha in programma la realizzazione di un giardino delle rimembranze per la dispersione delle ceneri oltre a un nuovo spazio nella parte sud est destinato a chi appartiene a religioni non cristiane. Per il fabbisogno stimato di ossari, loculi e aree di inumazione sono previsti un ampliamento di circa quattromila metri quadrati, ma senza aumentare il perimetro cimiteriale, a cui si aggiungono la riduzione delle concessioni da 30 a 20 anni per una maggiore rotazione e il recupero delle tombe abbandonate.

Maggiore sicurezza e più verde

Il piano regolatore del cimitero prevede anche l’abbattimento delle barriere architettoniche, più sicurezza per visitatori e operatori agli accessi cimiteriali e maggiore dotazione di verde: in particolare piantumazioni nel viale centrale, un sistema lineare di arbusti e siepi come separazione dalla zona in ampliamento e pareti verdi lungo i muri di recinzione.

Le tariffe di concessione sono state accorpate con un costo medio invariato, ridotti gli orari di accesso in auto in orari predefiniti.