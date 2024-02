"Cittadini per Villasanta" incassa l'appoggio del M5Stelle

"L’interlocuzione, già in corso dalle ultime settimane del 2023, ha portato gli esponenti locali del M5S a decidersi per il sostegno alla Lista Cittadini per Villasanta, secondo le regole che quest’ultima si è data e segue fin dalla sua fondazione: la preminenza va al suo carattere civico e, proprio in forza di ciò, partiti e movimenti politici strutturati non ne fanno parte in quanto tali ma vi aderiscono – se lo vogliono - i loro militanti, singolarmente e a titolo personale", si legge nel comunicato diramato stamattina, lunedì 5 febbraio 2024 dai membri della lista".