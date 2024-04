Clamorosa frattura nel centrodestra: Stefano Tornaghi si candida a sindaco di Bernareggio

La notizia era nell’aria da tempo, ma ora c’è anche la conferma: Stefano Tornaghi, consigliere comunale di opposizione e storico rappresentante della Lega, scende in campo e si candida a sindaco di Bernareggio in vista delle prossime elezioni. Lo farà alla testa di "Bernareggio e Villanova Insieme", una lista che si presenta come puramente civica, lontana da ogni logica di partito.

Stefano Tornaghi si candida a sindaco di Bernareggio

L’ufficialità è arrivata nel fine settimana attraverso un comunicato stampa firmato direttamente dallo stesso Tornaghi:

"Dopo vent’anni in Consiglio comunale, io, Stefano Tornaghi, mi candido come prossimo sindaco di Bernareggio e Villanova, portando con me le esperienze passate e nuove persone competenti e preparate - si legge nella lettera che il consigliere ha voluto indirizzare a tutti i cittadini - Penso che per amministrare bene il nostro Comune servano donne e uomini di buona volontà ed uniti dalla vocazione di ascoltare le persone per rendere la cittadina più servita, pulita e vivibile. Per questo motivo sono contento che abbiate risposto numerosi con affetto e stima al mio appello per la Bernareggio di oggi e domani. Abbiamo capito che ci veniva richiesto un distacco da una politica che può rappresentare alcuni, quando invece avete bisogno di essere rappresentati tutti. Lo faremo “Insieme” con questa lista, 100% civica".

La frattura nel centrodestra

L’annuncio, dicevamo, non è una sorpresa, ma resta comunque clamoroso. Che Tornaghi stesse lavorando a un proprio progetto politico era cosa nota da tempo: lui stesso aveva comunicato a più riprese la volontà di dare vita a una lista di natura civica che potesse richiamare al proprio interno diverse personalità del tessuto di Bernareggio oggi alla ricerca di un’alternativa rispetto ai partiti. Un percorso che, pare, abbia preso successivamente maggior vigore proprio nel momento in cui il centrodestra ha scelto di candidare a sindaco Cinzia Longhi. Da qui la scelta di Tornaghi di prendere un’altra strada, come già ampiamente anticipato anche alla segreteria del proprio partito, e aprire un nuovo percorso civico. Che, comunque lo si guardi, apre una frattura nel fronte del centrodestra.

Le priorità della lista

Infine un primo sguardo a quelle che saranno le priorità della neonata lista:

"Il più ampio obiettivo sarà la costituzione di un gruppo di lavoro, sempre aperto a tutti, che possa in ogni caso rappresentare il cittadino in maniera efficace e continuare a raccogliere idee ed opinioni - prosegue la nota stampa - Se non vi piacerà qualcosa di quello che faremo, potrete sempre aiutarci a farla meglio. Valori imprescindibili per l'azione della nostra squadra saranno l'attenzione per l'ambiente, una viabilità sostenibile volta alla riduzione del traffico, il recupero del nostro centro storico con il supporto delle attività commerciali e l'attenzione per le esigenze dei cittadini di ogni fascia d'età e fragilità. Lo faremo “Insieme” al cittadino, “Insieme” alle associazioni, “Insieme” ai Comuni limitrofi, “Insieme” ai professionisti e “Insieme” anche alle opposizioni. Ma quel che più conta, Bernareggio “Insieme” a Villanova, per un paese più curato"

LEGGI IL SERVIZIO INTEGRALE SUL GIORNALE DI VIMERCATE IN EDICOLA DA MARTEDI' 16 APRILE 2024