"Bernareggio per tutti" si presenta: ecco gli aspiranti consiglieri del candidato sindaco Piazza

Sedici persone, otto donne e otto uomini, desiderose di "mettersi in gioco per il bene di Bernareggio". Si alza così il sipario sulla nuova "Bernareggio per tutti", la lista espressione della maggioranza uscente che sostiene la candidatura a sindaco di Gianluca Piazza.

Ecco i candidati di "Bernareggio per tutti"

L’alfiere del centrosinistra ha presentato la squadra domenica mattina in un auditorium della scuola media pieno. Addetti ai lavori e sostenitori, ma anche tanti semplici cittadini che hanno voluto partecipare al primo vero appuntamento della campagna elettorale. Quello più atteso, probabilmente, per capire chi farà parte di quello che a tutti gli effetti è un nuovo capitolo nella storia della civica.

"Rinnovamento nella continuità" è lo slogan lanciato. Ed è proprio da qui che ha voluto partire Piazza:

"Ringrazio tutti voi di essere qui, ma in particolar modo saluto il sindaco Andrea Esposito e la vice Paola Brambilla - ha esordito il candidato - Che la vostra presenza sia un buon auspicio per proseguire il cammino e il vostro progetto amministrativo".

Giunta confermata quasi per intero

Come noto, infatti, Esposito non si presenterà alle prossime elezioni, chiudendo la propria esperienza politica dopo dieci anni da sindaco (e altri cinque, prima, all’opposizione). Identico discorso per Brambilla, che pur sostenendo la lista non ne farà parte attivamente. Confermato in blocco, invece il resto della Giunta attuale: Jamila Abouri, Stefano Crippa, Angela Marcella e Luigi Villa saranno ancora al fianco di Piazza in questa avventura. Con loro anche Marco Destro e Francesco Gerli, gli unici consiglieri "superstiti" rispetto all’ultima legislatura.

Tante novità

Molte, dunque, le novità che garantiranno un ampio ricambio all’interno della lista. Da cui spicca anche l’assenza dello storico capogruppo Daniele Zangheri, che nell’ottica del rinnovamento di cui sopra ha deciso di compiere il proverbiale passo indietro. Oltre ai sopra citati assessori, i candidati al Consiglio comunale sono: Chiara Arrigoni, Michael Bock, Valentina Capitanio, Clara Colombo, Luca Colombo, Franca Esposito, Francesco Motta, Roberto Motta, Noemi Sammartino e Gabriella Terzitta. Volti nuovi, giovani e meno giovani, uomini e donne, appartenenti a diverse realtà del territorio che vanno dall’imprenditoria al volontariato.

"Abbiamo cercato di costruire una lista che garantisse il più ampio livello di rappresentatività della comunità - prosegue Piazza - Quella che presentiamo oggi è una bella squadra, forte e coesa, con tante esperienze e competenze pronte per essere messe al servizio di Bernareggio. E per questo li ringrazio. Io stesso feci questa scelta anni fa, capendo quanto fosse importante mettersi a disposizione della propria comunità. L’ho fatto sia nel volontariato, come presidente della Pro Loco, e poi come consigliere comunale, cui ha fatto seguito l’esperienza da presidente del Consiglio. Un percorso che mi ha permesso di entrare di più nelle dinamiche della complessa macchina amministrativa e capire maggiormente certe tematiche".

Gli auguri

Presto, invece, per entrare del dettaglio del programma elettorale, che invece verrà presentato più avanti e cammin facendo:

"Posso però svelare quale sarà il nostro grande obiettivo: quello di rendere il nostro paese sempre più vivibile e inclusivo. Tanto da far dire alla gente “A Bernareggio sto bene”".

Infine un doppio augurio da parte di Piazza. Il primo rivolto alla sfidante Cinzia Longhi, candidata sindaco del centrodestra e anche lei presente in sala, perché sia "una campagna elettorale corretta e costruttiva per tutti". Il secondo, invece, per se stesso: "Compirò 51 anni esattamente una settimana dopo le elezioni... spero che i miei concittadini possano farmi il regalo più grande della mia vita".