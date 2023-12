Clamoroso a Villasanta, Cesana si ritira dalle primarie del centrosinistra e annuncia l'appoggio a Galli

Clamoroso a Villasanta. Quando oramai sembrava scontata la partecipazione di ben quattro candidati (Laura Cesana, Laura Varisoco, Lorenzo Galli e Carlo Natalizi Baldi) alle elezioni primarie del centrosinistra per decretare chi dovrà guidare la civica "Cittadini per Villasanta" alle prossime elezioni comunali del 2024 stamattina, mercoledì 6 dicembre 2023, è arrivato un annuncio inaspettato. Laura Cesana si è ritirata dalla corsa e ha dichiarato il suo appoggio nei confronti di Lorenzo Galli.

Il comunicato stampa

Dunque a seguito dell’assemblea della Lista Cittadini per Villasanta, che lunedì scorso ha ratificato le 4 candidature alla carica di sindaco e aperto formalmente il processo delle elezioni primarie, Laura Cesana ha annunciato la decisione di non parteciparvi e invita i suoisottoscrittori a sostenere Lorenzo Galli.

“Da numerosi componenti dell’assemblea – ha dichiarato Laura Cesana – è arrivato l’invito a una ulteriore riflessione e a una verifica approfondita dei fattori di unità all’interno della Lista. È un suggerimento che ho deciso di accogliere considerando quanto i tempi siano stretti e quanto sia necessario concentrarsi soprattutto sul programma e sul mandato che la Lista Cittadini per Villasanta chiederà ai suoi elettori di rinnovarle.”

"Con Galli ho condiviso il lavoro nella commissione consultiva"

Come è noto, la presenza di oltre 2 candidati prevede, a termini di Statuto, un doppio turno di elezioni primarie e solo al termine di questo duplice appuntamento la Lista potrà presentare il proprio candidato alla carica di primo cittadino.

“Con Lorenzo Galli – prosegue Cesana – ho condiviso in questi anni il lavoro nella Lista e recentemente nella Commissione Consultiva. Nel corso degli incontri con 58 realtà associative villasantesi entrambi abbiamo raccolto consensi e richieste di impegno fino alla carica di sindaco. Con la decisione di non concorrere alle primarie non vengo meno all’impegno preso con chi mi ha indicato nel corso degli incontri e sostenuto firmando per la mia candidatura ma riconosco che la maggiore esperienza amministrativa di Lorenzo Galli e le sue qualità personali possono fare di lui il sindaco che a Villasanta serve. Continuerò a lavorare in Cittadini per Villasanta e mantengo la disponibilità a candidarmi alle elezioni dell’anno prossimo.”

La soddisfazione di Galli

“Accolgo con piacere la decisione di Laura Cesana e le sue considerazioni nei miei confronti - sottolinea Lorenzo Galli. Cesana, che fino ad ora non ha ricoperto incarichi amministrativi, fa comunque parte di quel percorso di rinnovamento della Lista Cittadini per Villasanta, sia nell’ideazione che nelle presenze, che è stato giudicato necessario da tutti. Laura e le altre persone che hanno deciso di impegnarsi civicamente sono un patrimonio ed una risorsa della Lista, pertanto sono sicuro che come già dimostrato in passato confermerà il suo impegno e servizio civico in vista delle prossime elezioni amministrative.”

Cittadini per Villasanta ha bisogno di ricereare vitalità