Primarie si, primarie no: il (grande) dilemma del centrosinistra villasantese per scegliere il candidato sindaco

C'è una domanda, su tutte, che aleggia tra gli iscritti della lista "Cittadini per Villasanta", il sodalizio di centrosinistra che governa il comune brianzolo che confina con il Parco di Monza da quasi dieci anni: bisogna organizzare o no le primarie per decretare chi sarà il candidato sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni comunali della primavera 2024?

Il dubbio è più che legittimo, la risposta non è affatto scontata. Sono ben quattro coloro che lunedì sera scorso, 20 novembre, durante l'assemblea della lista, hanno annunciato la volontà di candidarsi a sindaco a capo della lista. Oltre ai confermati Lorenzo Galli, Laura Varisco e Laura Cesana (i tre erano stati ampiamente pronostiscati già da alcune settimane) si è aggiunto, a sorpresa, Carlo Natalizi Baldi, già assessore ai Lavori Pubblici durante il primo mandato di Luca Ornago (2014/2019).

Un poker d'assi per il dopo Luca Ornago

Archiviato il discorso riguardante l'accordo elettorale con "Io Scelgo Villasanta", bruscamente interrotto nei giorni scorsi, ora per la lista per Villasanta è tempo di scelte importanti.

Varisco, Cesana, Galli e Natalizi Baldi hanno alle spalle storie politiche e personali diametralmente diverse e per certi versi opposte. Ma tutti e quattro sembrano avere le carte in regola per aggiudicarsi la battaglia. Ma il tempo stringe, le elezioni si avvicinano e bisogna incoronare colui che dovrà battersi con il centrodestra di Giambattista Pini e con il candidato sindaco di "Io Scelgo".

Mercoledì prossimo nuova riunione degli iscritti

In questo quadro appena descritto va ad inserirsi la nuova convocazione degli iscritti della lista, in programma per mercoledì prossimo 29 novembre e voluta dai membri del Comitato di Coordinamento - Lista Cittadini per Villasanta formato da 5 membri: oltre a Grazia Pasta, Giancluca Barba e Patrizia Bestetti ne fanno parte anche due dei quattro candidati sindaco: Laura Cesana e Lorenzo Galli.

"È tempo infatti di definire chi sarà il nostro candidato o la nostra candidata alla carica di sindaco, come si comporrà la lista elettorale e come adegueremo il nostro programma alle nuove esigenze del paese - si legge nella convocazione dell'assemblea arrivata ieri, giovedì, agli iscritti - Siamo partiti dal primo step: il prossimo sindaco. Ci siamo inaspettatamente trovati di fronte a una situazione mai verificatasi prima d’ora: quattro, fra i presenti in assemblea, si sono dichiarati disponibili a presentare la propria candidatura, sia pure con toni e consapevolezze diverse".

"Una ricchezza e, al tempo stesso, una situazione anomala da gestire"

"È una ricchezza indubbiamente, ma è anche una situazione anomala da gestire - prosegue la convocazione - Se tutte le intenzioni dovessero venire confermate e formalizzate in candidature, il nostro Statuto prevederebbe la celebrazione delle primarie, tra l’altro in due turni: il primo eliminerebbe i due candidati che otterrebbero meno voti e si andrebbe poi a un ballottaggio fra i due più votati. L’immediato ricorso a questo metodo di selezione è stato effettivamente richiesto da alcuni dei potenziali candidati e non solo, ma considerato inopportuno da altri membri della lista negli interventi in assemblea, ponendo il dubbio se questa sia la migliore strada da seguire o non sia utile un momento in più di riflessione. Raccogliendo quindi le sollecitazioni che numerosi aderenti ci hanno fatto pervenire dopo l’assemblea, riteniamo doveroso offrire un momento di ulteriore approfondimento sullo stato di fatto".

"Troviamoco per definire il profilo del candidato... "