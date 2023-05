Clamoroso ad Arcore: il sindaco Maurizio Bono "licenzia" il suo vice Giuseppe Tozzi, storica guida di Fratelli d'Italia in città, a cui sono state ufficialmente revocate tutte le deleghe. A darne comunicazione, pochi minuti fa, è stato proprio il primo cittadino.

Clamoroso ad Arcore: il sindaco "licenzia" il suo vice

A far data da oggi, 8 maggio 2023, Giuseppe Tozzi non farà più parte della Giunta comunale di Arcore. Alla base della decisione, stando alle informazioni ufficiali, una serie di divergenze politiche divenute non più conciliabili tra Tozzi, Bono e il resto dell'Esecutivo. Questa la nota stampa diffusa dall'Amministrazione comunale.

"La decisione si è resa necessaria a causa del forte disallineamento dell’ex assessore con la linea politica della Giunta impegnata a portare avanti le diverse e complesse progettualità ormai non più rinviabili nell’interesse dei cittadini arcoresi".

Le deleghe in capo al sindaco

Le deleghe revocate a Tozzi torneranno momentaneamente in capo allo stesso sindaco in attesa della nomina di un nuovo assessore. Stando alle prime indiscrezioni, il nome più papabile potrebbe essere quello di Luca Travascio, neo segretario del circolo Fratelli d'Italia di Arcore:

"Le deleghe a lui attribuite saranno avocate momentaneamente al sindaco, avvocato Maurizio Bono - prosegue la nota stampa firmata dal sindaco - Ringrazio il vicesindaco per il lavoro svolto sino ad ora e formulo i migliori auguri per il futuro".

Manca ancora l'ufficialità, ma del ruolo di vicesindaco potrebbe essere investito l'assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Belotti.