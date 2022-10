Da dicembre il nuovo comandante a Seregno a tempo pieno

Il nuovo comandante della Polizia Locale di Seregno, Giovanni Dongiovanni, entrerà in servizio a tempo pieno dal mese di dicembre. Il mese prossimo sarà operativo sia a Seregno che a Desio, Comune nel quale attualmente è al Comando del Corpo.

Il nuovo comandante a tempo pieno da dicembre

Nei giorni scorsi Comune di Seregno e Comune di Desio hanno raggiunto un accordo per l'impiego a tempo parziale del comandante della Polizia Locale, Giovanni Dongiovanni, nel prossimo mese. A novembre l'ufficiale sarà impiegato come comandante in entrambi i Comuni, al cinquanta per cento dell'orario di servizio, e manterrà la qualifica di posizione organizzativa. Sarà alle dipendenze funzionali tanto del sindaco di Desio, Simone Gargiulo, quanto del primo cittadino di Seregno, Alberto Rossi, ma formalmente sarà un dipendente del Comune di Desio, che gli corrisponderà la retribuzione. A Seregno Dongiovanni prenderà servizio a tempo pieno a far data da giovedì 1 dicembre.

A novembre si dividerà fra Seregno e Desio

L'accordo raggiunto permette all'Amministrazione di Desio di provvedere alle più urgenti necessità e, contemporaneamente, al Comune di Seregno di avvalersi fin da subito della figura professionale del comandante, dopo le dimissioni di Maurizio Zorzetto che si è trasferito a Pordenone dall'inizio di ottobre, dopo due anni e mezzo di attività presso il Comando di via Umberto I. L'assunzione di Dongiovanni, all'esito di una selezione avviata nell'agosto scorso, è a tempo pieno e determinato per la durata di tre anni, quindi oltre al scadenza del mandato del sindaco Rossi del 2023.