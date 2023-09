Tangenzialina, i Comitati di quartiere dal sindaco

L’Amministrazione comunale di Seregno al lavoro per mitigare sulla viabilità cittadina l’impatto della cosiddetta tangenzialina, l’opera di viabilità complementare di Pedemontana in zona Meredo progettata per allontanare dal quartiere Polo di Meda il traffico in entrata e in uscita dalla nuova autostrada, i cui lavori proseguiranno con le tratte B2 e C da Lentate sul Seveso al vimercatese.

Tangenzialina, i Comitati dal sindaco

I Comitati di quartiere Santa Valeria, Sant’Ambrogio e Ceredo hanno incontrato il sindaco, Alberto Rossi e gli assessori con delega a Viabilità e Quartieri, rispettivamente Giuseppe Borgonovo e Paolo Cazzaniga, per avere un aggiornamento sull’infrastruttura, che verrà realizzata quando saranno in via di ultimazione i lavori della nuova autostrada. Il tracciato passa da Seveso, prevede un cavalcavia sopra la ferrovia Milano - Como e nell’ultimo tratto - meno di un chilometro - transita a Seregno nei pressi di via Vicenza, con sbocco in fondo a via Cadore (dove è prevista una nuova rotatoria) verso via Einaudi e via Wagner.

"Opera già approvata senza eccezioni"

"E’ facile dire di non fare la tangenzialina, ma va ricordato che l’opera è stata approvata nel 2009 dal Cipe e dalla Conferenza dei servizi senza alcuna eccezione, quindi intervenire adesso per una variante non è banale, anche per gli espropri - le parole dell’assessore Borgonovo - Il Comune di Meda, che già ha problemi di attraversamento della città dalla superstrada Milano - Meda, ritiene fondamentale l’infrastruttura (già prevista nel Put, ndr.) per distribuire il carico di traffico da e per l’autostrada".

La tutela del parco del Meredo

I Comuni di Seregno e Meda hanno trovato una soluzione alternativa per preservare il parco del Meredo ed eliminare una rotonda nel verde. Una precedente proposta, firmata da undici sindaci su dodici dei Comuni interessati alla tratta C della nuova autostrada, non è stata accolta da Pedemontana, ma il dialogo prosegue per "far valere le ragioni del territorio", ha spiegato il sindaco Rossi. Critiche all'Amministrazione dal blog Brianza Centrale.

Il servizio integrale sul Giornale di Seregno in edicola questa settimana.