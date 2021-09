Verano, confermato il confronto tra candidati sulla scuola, ma Ratti non ci sarà

La serata politica con i candidati sindaco, organizzata dal Comitato Genitori di Verano, sul tema scuola, si svolgerà domani 24 settembre, in sala consigliare. Dopo la segnalazione alla Prefettura da parte del candidato Ratti, è arrivata la decisione: nessun confronto politico nell'aula magna della primaria. Ma c'è un'altra notizia: non parteciperà al dibattito, il candidato del centrodestra Alberto Ratti.

La comunicazione ufficiale

La comunicazione ufficiale è arrivata nella tarda mattina e comunicata direttamente sul sito dell'istituto comprensivo con una rettifica. "La Prefettura ha ritenuto più opportuno che la serata non si svolgesse presso la scuola" si legge sul sito, l'incontro quindi dal titolo "La scuola incontra la politica", al quale sono stati invitati i tre candidati sindaci per conoscere le loro proposte a beneficio della scuola e in generale dei giovani, si svolgerà in Municipio, nella sala consiliare alle 21.

Il "grande" assente

Contattato telefonicamente, il candidato del centro destra Alberto Ratti ha voluto spiegare le motivazioni della sua assenza all'incontro pubblico di domani sera: "Premetto che la scuola è un punto fondamentale del nostro programma elettorale e ci teniamo a voler conoscere e ascoltare tutte le realtà scolastiche del nostro paese, ma prima di un confronto pubblico, avremmo voluto incontrare i membri del Comitato Genitori, che sappiamo, qualche altro candidato ha potuto fare nei giorni scorsi, avendo l'occasione così di arrivare preparato alla serata pubblica con un quadro più preciso e chiaro della situazione scuola. Era nostra intenzione sapere prima, direttamente dai genitori del comitato, quali siano le problematiche e le questioni che ritengono più importanti da affrontare per poterne discutere in modo concreto. Ho chiesto, già una decina di giorni fa, questo incontro al Comitato, ma non ho mai avuto risposte: ho solo ricevuto l'invito alla serata pubblica, alla quale non ho intenzione di partecipare, neppure in sala consigliare. Restiamo comunque disponibili ad incontrare dirigente e genitori in altre occasioni".

Ratti, che ha fatto la segnalazione alla Prefettura, ci tiene a precisare anche qualcosa sulla sede scelta per l'incontro: "Io credo che non si debba accostare il tema scuola alla politica. E se la Prefettura è intervenuta, è evidente che qualcosa non andava".

