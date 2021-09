Verano, sindaci a confronto a scuola: interviene la Prefettura

A Verano l'intervento della Prefettura ha sospeso, per il momento, il dibattito tra i candidati alle amministrative organizzato a scuola.

Incontro sospeso a Verano?

In programma per domani sera, venerdì 24 settembre, alle ore 21, nell'Aula magna della scuola primaria, la serata organizzata dal Comitato Genitori di Verano resta bloccata da una segnalazione giunta nei giorni scorsi alla Prefettura.

< Obiettivo della serata era quello di incontrare i tre candidati sindaci alle prossime amministrative, Maurizio Borgonovo, Samuele Consonni e Alberto Ratti, per discutere insieme alle famiglie di temi legati al mondo della scuola, di progetti legati ai servizi scolastici e prospettive future.

Una serata dal titolo "La scuola interroga la politica", un tema che però è finito sotto osservazione da parte della Prefettura di Monza, che martedì ha contattato il dirigente scolastico, Giuseppe Scaglione, per avere ragguagli in merito, poiché considerato un incontro di propaganda politica, svolto all'interno della scuola.

Il dirigente scolastico

"Il Comitato genitori ha invitato i tre candidati ad una serata di confronto sul mondo scuola che coinvolge molte persone e tanti aspetti della vita pubblica del paese. Il candidato del centrodestra Alberto Ratti ha subito manifestato la sua intenzione a non partecipare all'incontro. Sono poi stato contattato dalla Prefettura che mi ha informato della segnalazione fatta dallo stesso Ratti e che ha voluto sapere della natura dell'incontro, del tipo di pubblico presente - che ovviamente escludeva gli studenti - e degli spazi scelti per la serata", ha spiegato al nostro sito, il dirigente Giuseppe Scaglione.

Al momento resta fissata la serata, ma non è ancora chiaro dove si svolgerà e se parteciperanno tutti e tre i candidati. Tra le alternative studiate ci potrebbe essere quella di fare l'incontro in sala consigliare, trasmesso poi in streaming di modo che l'evento possa essere seguito a casa dai cittadini.