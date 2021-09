Conte a Limbiate: ad accoglierlo anche i lavoratori della Gianetti. Oggi pomeriggio bagno di folla e un gruppo di contestatori per l'ex premier leader del Movimento 5 Stelle

Anche i lavoratori della Gianetti Ruote hanno accolto l'ex premier Giuseppe Conte. Oggi pomeriggio, 8 settembre, durante la tappa a Limbiate del tour brianzolo, il leader del Movimento 5 Stelle si è fermato a parlare con una delegazione di ex dipendenti dello stabilimento di Ceriano Laghetto chiuso ai primi di luglio da un giorno all'altro. Il sindaco di Ceriano, Roberto Crippa, alcuni rappresentanti sindacali ed ex lavoratori hanno spiegazione a Conte la dramamtica situazione che stanno vivendo i 152 dipendenti lasciati a casa improvvisamente. "Siamo in mezzo a una strada" hanno detto amaramente i lavoratori che da settimana sono in costante presidio fuori dai cancelli della storica azienda, in attesa di conoscere quale sarà il loro futuro occupazionale.

L'ex premier acclamato e contestato

L'ex premier è arrivato verso le 17 in via Matteotti ed è stato subito accolto dal candidato sindaco Mario De Giorgio, sostenuto da Movimento 5 Stelle e Azione civile, i candidati delle due liste, il senatore Gianmarco Corbetta e il consigliere regionale Marco Fumagalli. Conte si è soffermato a lungo in piazza Della Repubblica con la folla che lo aspettava per acclamarlo e fare una fotografia insieme. Come nella precedente tappa a Desio, era presente anche un gruppo di contestatori con cori contro l'ex presidente del Consiglio. Il gruppo, durante la manifestazione, è stato circondato da alcuni Carabinieri.

Il comizio in piazza V Giornate

La passeggiata di Conte è culminata con un comizio in piazza V Giornate. "Abbiamo idee e progetti forti - ha detto il leader dei 5 Stelle - con il Piano nazionale di ripresa e resilienza ci sono progetti anche per Limbiate in termini di mobilità, infrastrutture migliori. Misure che daranno un volano all'economia: dobbiamo rigenerare il volto urbano anche di questa realtà cittadina. Continuiamo a lavorare per progetti sostenibili concreti". Prima di Limbiate, l'ex premier aveva fatto tappa a Desio e Varedo.