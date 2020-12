Alle associazioni 371mila euro di contributi comunali

Alle associazioni di Seregno contributi di 371mila euro dal Comune. La cifra più rilevante, 115mila euro, destinata al volontariato sociale. Alle politiche giovanili 27mila euro.

Alle associazioni 371mila euro di contributi

Dal Comune alle associazioni un contributo complessivo pari a 371mila euro: lo ha deciso la Giunta dopo l’assestamento di Bilancio per sostenere le attività ordinarie. In dettaglio 115mila euro sono destinati alle associazioni del volontariato sociale, 110mila euro alle associazioni culturali, 119mila euro per le iniziative sportive e 27mila euro per le politiche giovanili.

In scadenza i bandi per i contributi

I bandi per le tre aree tematiche dei contributi (volontariato sociale, cultura, sport e tempo libero) sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune. Il termine per la presentazione delle domande è previsto per domani, lunedì 14 dicembre.

“Le associazioni sono una risorsa straordinaria”

“Le associazioni sono una risorsa straordinaria per la nostra comunità civica e conferiscono un valore aggiunto alla vita quotidiana di tutti noi – spiega il sindaco, Alberto Rossi – L’emergenza sanitaria in corso ha segnato pesantemente l’attività del nostro tessuto associativo. Proprio in questo contesto, ci pare necessario testimoniare alle associazioni in maniera chiara e concreta che l’Amministrazione comunale ne riconosce il ruolo e l’operato e vuole offrire il proprio contributo affinché il patrimonio associativo della nostra città non vada depauperato per colpa della pandemia”.

