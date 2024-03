Cornate, Andrea Panzeri è il candidato sindaco di "Insieme si può". La civica di centrosinistra ha sciolto le riserve: "Ascolto, coinvolgimento e partecipazione le parole chiave del nostro impegno politico".

Ieri sera la presentazione ufficiale

La presentazione ufficiale della candidatura di Andrea Panzeri è andata in scena ieri sera, venerdì 15 marzo 2024. Un annuncio nell'aria già da qualche settimana, ma che "Insieme si può" ha voluto svelare davanti a candidati consiglieri e simpatizzanti. Quella di Panzeri è la seconda candidatura ufficiale dopo quella di Paolo Crippa, candidato sindaco per la neonata civica "LibeRipartiamo". Ora resta da svelare solo il nome scelto dell'attuale maggioranza di centrodestra, che dovrebbe puntare sul cavallo di ritorno Fabio Quadri. A introdurre la serata di ieri è stato Gianluca Sormani, "colonna" di "Insieme si può".

"Il nostro è un progetto nato cinque anni fa, quando corremmo alla poltrona di sindaco con Gabriele Beretta - spiega Sormani - Le urne non ci premiarono, ma riuscimmo comunque a prendere quasi il 40%: un risultato comunque positivo, che ci ha fatto capire come tante persone cercassero qualcosa di nuovo. In questi cinque anni di opposizione non abbiamo mai arretrato, lottando in Consiglio comunale nonostante tutte le difficoltà del caso. Abbiamo presentato mozioni, interpellanze, interrogazioni, ci siamo messi a disposizione dell'Amministrazione comunale anche nei momenti più delicati (vedi pandemia), ma non abbiamo mai ricevuto un minimo segnale di apertura. Comunque questi cinque anni ci sono stati utili per studiare e analizzare la macchina amministrativa: siamo riusciti a creare una squadra giovane, ma allo stesso tempo esperta e ricca di competenze. Soprattutto ci siamo aperti alla cittadinanza, creando dei tavoli di lavoro che ci hanno permesso di allargare il nostro bacino d'utenza e creare un programma condiviso".

La scelta del candidato sindaco è ricaduta su Andrea Panzeri, da dieci anni consigliere di minoranza e da sempre punto fermo della civica.

"Andrea ha solo 30 anni, ma vanta un'importante esperienza in ambito amministrativo - ha concluso Sormani - A livello personale, poi, ha una serie di competenze che sicuramente saranno utili per il nostro paese. Al di là di questo, però, è un ragazzo con dei valori, su tutti l'onestà. Crediamo sia la persone giusta per un discorso che abbracci un futuro più ampio per Cornate".

Il candidato sindaco

La scelta di "Insieme si può", come detto, è ricaduta su Andrea Panzeri. Cornatese doc, 30 anni, il candidato della civica di centrosinistra è un volto noto in paese non solo per il suo impegno politico, ma anche per la storica attività commerciale di famiglia, situata proprio nel cuore di Cornate.

"Dopo dieci anni di consiglio comunale mi sono sentito pronto per accettare questa sfida - ha spiegato Panzeri - Nonostante le difficoltà legate al fare opposizione la passione non è mai venuta meno, anzi. Sono convinto di avere le competenze giuste per offrire qualcosa di importante alla mia città. Soprattutto so di avere alle mie spalle un gruppo e una squadra molto solida e unita, il giusto mix tra persone più esperte e giovani con tanta voglia di fare. Nel corso degli ultimi due anni abbiamo incontrato tanti cornatesi desiderosi di un cambiamento e con loro abbiamo creato un programma congiunto, ricco di spunti interessanti. Le tre parole su cui si basa il nostro stile e la nostra lista cono chiare: ascolto, coinvolgimento e partecipazione. Arriviamo da quindici anni di amministrazione molto chiusa su sè stessa, autoreferenziale, molto legata alla burocrazia e poco aperta alle richieste dei cittadini. Al contrario, noi è dal 2022 che lavoriamo al fianco delle persone per costruire qualcosa tutti insieme. Il programma verrà svelato nelle prossime settimane, ma i nostri capisaldi sono l'attenzione per la persona, la sostenibilità ambientale, la cultura, i giovani e molto altro".

"Insieme si può" si presenta alle prossime elezioni come una lista civica, anche se l'area politica di riferimento è quella del centrosinistra.