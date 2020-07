Cornate, è Gianluca Quadri il nuovo assessore

Cornate, il nuovo assessore è Gianluca Quadri. Prende il posto di Luca Gerlinzani, scomparso a marzo dopo aver contratto il coronavirus.

L’annuncio è arrivato martedì sera, nel corso dell’ultimo Consiglio comunale. A Gianluca Quadri, consigliere della Lega, sono andate quasi tutte le deleghe precedentemente in possesso di Gerlinzani: Ufficio e relazioni con il pubblico, Commercio e attività produttive, Trasporti, Semplificazione e Trasparenza. La delega all’Informatizzazione, invece, è andata a Fabio Quadri, ex sindaco e attuale assessore all’Urbanistica.

“Abbiamo fatto la scelta più giusta – spiega il sindaco di Cornate Giuseppe Felice Colombo – Gianluca Quadri è un commerciante, quindi conosce alla perfezione l’ambito in cui andrà a lavorare. E’ alla prima esperienza in ambito amministrativo, ma sono sicuro che imparerà in fretta”.