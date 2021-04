Covid, dal Comune di Meda nuovi aiuti alle attività economiche

Covid, nuovi aiuti dal Comune di Meda alle attività economiche per fronteggiare la crisi.

Nel 2020 per attenuare le pesanti conseguenze della pandemia che oltre a immense sofferenze per la salute e le condizioni dei cittadini ha comportato pesanti perdite economiche per numerose attività costrette a parziali o totali chiusure e limitazioni, il Comune ha destinato un’ingente somma pari circa a 1,25 milioni di euro.

Di questi, quasi 800mila euro erano stati destinati all’abbattimento della Tari – diminuita di oltre l’80 per cento – corrisposta quindi per il solo periodo di reale attività che ha contraddistinto l’anno 2020. Per il resto, erano state previste altre importanti misure per ridurre la tassa di occupazione di suolo pubblico, azzerare i canoni di utilizzo di palestre e centri sportivi, limitare i canoni di affitto degli alloggi comunali. Oltre, ovviamente, agli aiuti rivolti agli ammalati, alle loro famiglie, agli anziani, a chi si è trovato a vario titolo in difficoltà.

“Nonostante qualche luce si intravveda in fondo al tunnel della crisi sanitaria l’emergenza continua e l’Amministrazione comunale vuole essere ancora una volta a fianco delle attività economiche fortemente penalizzate dalle restrizioni che hanno caratterizzato anche questo inizio 2021”, sottolinea il sindaco Luca Santambrogio.

Niente Tari e occupazione del suolo pubblico

Ora nulla sarà dovuto per i due mesi non lavorati causa pandemia e fino alla fine dell’anno per l’occupazione di suolo pubblico. Aree di proprietà comunale, invece, saranno a disposizione delle società sportive che potranno anche contare fino al 31 agosto sulla sospensione dei canoni concessori. Spazi pubblici saranno messi a disposizione a favore dell’attività all’aperto degli esercenti. Le nuove misure sono state deliberate nella Giunta di mercoledì 21 aprile 2021:

L’ esenzione per 2 mesi dal pagamento della tassa sui rifiuti 2021 per le attività commerciali obbligate alla chiusura dai provvedimenti normativi statali e/o regionali finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19 inclusi bar e ristoranti;

L’esenzione per 5 mesi dal pagamento della tassa sui rifiuti 2021 per palestre, piscine, centri culturali, sociali e ricreativi;

L’esenzione per l’anno 2021 dal pagamento del canone mercatale e del canone unico relativo all’occupazione di spazi ed aree pubbliche per le attività di pubblico esercizio (bar, ristoranti, ecc.);

L’agevolazione, anche valutando la soppressione temporanea di stalli di sosta, dell’utilizzo di spazi pubblici a favore delle attività all’aperto degli esercenti di somministrazione alimenti e bevande;

L’utilizzo gratuito, previa autorizzazione da parte degli uffici competenti, di spazi pubblici per l’effettuazione di attività sportiva da parte di associazioni, società e/o gruppi sportivi amatoriali;

La sospensione dei canoni concessori dovuti dalle Associazioni e Società sportive per l’utilizzo di strutture di proprietà comunale sino al 31 agosto 2021.

“Un sostegno importante per l’economia locale”

“Anche questi ulteriori contributi si fondano sulle possibilità consentite dalle normative nazionali e comunitarie, percorrendo da parte nostra ancora, e fino in fondo, una strada volta a sostenere l’economia locale in questi momenti di grande difficoltà – precisa l’assessore alla Programmazione economica Fabio Mariani – Siamo in costante contatto con le varie associazioni di categoria, con i commercianti e con i rappresentanti delle varie attività e da parte nostra stiamo facendo il possibile per dare loro tutto il sostegno possibile. Ne sono un esempio questi aiuti, così come molte altre iniziative quale ad esempio il portale Garzone”. “Un sostegno importante che è possibile alla luce di una situazione di bilancio assolutamente salda – puntualizza l’assessore al Bilancio Umberto Sodano – Questo grande sforzo dell’Amministrazione per alleviare le problematiche sociali ed economiche della cittadinanza che abbraccia ormai due anni era ed è nella totale e completa disponibilità del bilancio comunale”.