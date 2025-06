Crisi Peg Perego: confronto istituzionale tra Comune di Arcore, Provincia e Consiglio Comunale sul futuro dei lavoratori

La crisi occupazionale alla Peg-Perego approda nelle aule della politica arcorese.

Il sindaco Maurizio Bono e il presidente del Consiglio Comunale Laura Besana, in un’ottica di piena responsabilità istituzionale e con l’intento di garantire un confronto costruttivo, hanno invitato al tavolo Francesco Cirillo, consigliere delegato della Provincia di Monza e Brianza, e Gianpaolo Torchio, dirigente del Settore Lavoro della Provincia.

"L’incontro si è rivelato particolarmente utile per inquadrare la situazione attuale e delineare, nel rispetto dei ruoli di ciascun ente, i possibili percorsi da attivare, con particolare attenzione all’impatto sociale che una simile crisi occupazionale potrebbe generare sul territorio - si legge nel comunicato stampa diramato dall'Amministrazione comunale arcorese - Ad oggi, i numeri ufficiali relativi agli annunciati licenziamenti non sono stati formalizzati e non è ancora stata definita la platea dei lavoratori eventualmente coinvolti. Proprio per questo, la situazione resta in continua evoluzione e necessita di un monitoraggio costante e attento. Tutti i gruppi consiliari hanno espresso massima attenzione e sensibilità verso il tema, condividendo l’importanza di non agire con interventi affrettati, ma di attendere i necessari approfondimenti e confronti con l’azienda, le organizzazioni sindacali e la Regione Lombardia".